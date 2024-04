Rafael Nadal quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona

El español, actual 664° del mundo y ex N°1, jugaba su primer torneo desde enero y había regresado el martes con un triunfo en el debut ante el italiano Flavio Cobolli , pero el jugador de 37 años no fue rival para Alex De Miñaur . El australiano comenzó de modo brillante, quebrándole el saque a su rival en el primer juego, pero Nadal se lo rompió nuevamente para ponerse 3-3 antes de que su rival lograra el quiebre decisivo y mantuviera su servicio para llevarse el primer set.

"Perdiendo el primer set no podía luchar por el partido y se acabó. Juego con lo que tengo y hay momentos que no tocan. A día de hoy, no me puedo permitir jugar un partido de tres horas", manifestó Rafael Nadal en conferencia de prensa. El objetivo del español es llegar en plena forma a Roland Garros, donde es el rey absoluto: se consagró 14 veces.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/vamos/status/1780672992495677699&partner=&hide_thread=false "Si hay que intentarlo, será en París, pase lo que pase".@RafaelNadal fija su gran objetivo; Roland Garros.#DeportePlus pic.twitter.com/sgp672wVpD — Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) April 17, 2024

"No era hoy que tenía que dejar todo y morir, en Paris que sea lo que Dios quiera. Allí espero ser competitivo y allí sí que es el momento", destacó Rafael Nadal. "He tenido la ocasión de decir adiós al Godó jugando. Hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí (...) Lo importante era poder jugar y he jugado. Estar en pista es una gran noticia", agregó.