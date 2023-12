Ricardo Centurión dio positivo de cocaína en un control de tránsito

Mientras los efectivos solicitaban la documentación personal y del auto a los ocupantes del Peugeot, Centurión, quien iba al volante del Mercedes Benz, se marchó, por lo que la policía salió a perseguirlo hasta interceptarlo a unas cuadras, en la calle Rabanal al 3200.

Centurión (30) no tenía en su poder los documentos del vehículo, en cuyo interior los efectivos de la seccional local hallaron un cigarrillo de armado con una sustancia similar a la picadura de marihuana, una flor de marihuana y un blister de clonazepam de 2mg con dos pastillas.

Por orden de la Unidad de Flagrancia Sur, el futbolista fue demorado en el lugar y sometido a un narcotest y a un estudio de alcoholemia por parte de personal competente, el primero de los cuales dio positivo en cocaína y el segundo negativo, dijeron los voceros.

Tras ello, se le labró una infracción por conducir un auto sin la debida autorización y el Mercedes Benz fue secuestrado.

Además, añadieron los voceros, la Justicia labró actuaciones por desobediencia, tenencia de estupefacientes para uso personal e infracción al artículo 131 del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, por conducir bajo efectos de estupefaciente, tras lo cual el jugador pudo retirarse.

El prontuario de Ricardo Centurión

No es la primera vez que Centurión tiene problemas de esta índole y tiene antecedentes de consumo de sustancias, especialmente alcohol. En el pasado protagonizó un choque múltiple y luego se dio a la fuga, fue denunciado por violencia de género, estuvo involucrado en peleas y escándalos en boliches, y hasta se rumorea que llegó alcoholizado a la concentración de Boca en la previa a un superclásico contra River.

centurion-auto-cocaina.jpg

Centurión fue denunciado por su exnovia, Melisa Tozzi, por violencia de género en mayo del 2017 en la Comisaría de la Mujer y Familia de Quilmes. La expareja del futbolista se presentó para radicar su denuncia. "Me astilló tres dientes y me ahorcó", declaró. "No entiende que yo ya no quiero estar con él y se pone agresivo", agregó a la salida de la Comisaría.

En lo futbolístico todas estas situaciones le pasaron factura. De gran habilidad y con poder de gol, el comportamiento de Centurión opacó la carrera del delantero, quien no pudo afianzarse en los clubes que confiaron en él y que no fueron pocos: Boca, Racing, San Lorenzo y Vélez, entre otros en la Argentina, y también del exterior.

Su último paso fue por Barracas, pero fue apartado del plantel por faltar a los entrenamientos.