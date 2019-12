Rodolfo D'Onofrio confirmó que Marcelo Gallardo continuará en River en 2021

"Va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están con cuándo se va. Vi que iban a entrevistarlo una tarde y ya los titulares eran que Marcelo iba a renunciar", señaló en medio de las especulaciones acerca de la continuidad del técnico.

Gallardo va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están con cuándo se va" (Rodolfo D'Onofrio)

Asimismo el mandatario de River añadió: "Si lo conocen a Marcelo en la vida de Dios va a hacer algo cuando tiene los desafíos por delante, así que apuntemos bien porque nos estamos equivocando".

River y el mercado de pases

Luego de ser premiado por su trayectoria dirigencial por el Comité Olímpico Argentino (COA), D'Onofrio se refirió al mercado de pases: "El único caso es el de (Exequiel) Palacios, pero todavía no está firmado. Es cierto que Bayer Leverkusen vino a la Argentina y y es probable porque el jugador tiene intenciones de irse después de disputar la final de la Copa Argentina".

Tras afirmar que "River no necesita vender a nadie más" y que se pretende "mantener el equipo", el presidente del club de Núñez dijo: "Siento que los jugadores de River tienen valores y un orgullo por jugar en River. Están orgullosos de ser parte del grupo, tienen un líder como Gallardo quien tiene muy clarito el plan de juego y que hay que hacer".

"Demostramos también que River gana pero también sabe perder, porque perder faltando dos minutos es doloroso, pero ahí estaban todos y recibieron la medalla con orgullo", expresó y luego habló acerca de los rumores sobre el retorno de Matías Kranevitter.

En ese sentido manifestó: "No hablamos nada, es otra creatividad. Veo que inventan todos los días. No es cierto. Nunca podés traer a un jugador de alto nivel, en Argentina no se puede pagar".