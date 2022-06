El Rosario Central de Tevez realizará una mini pretemporada en el predio de la AFA

Los futbolistas elegidos por el entrenador "canalla" que desarrollarán labores de preparación son los arqueros Gaspar Servio, Juan Pablo Romero, Jorge Broun y Mauricio Maslovski; los defensores Facundo Almada, Javier Báez, Juan Cruz Komar, Julián Velázquez, Kevin Silva, Lautaro Blanco, Damián Martínez, Fernando Torrent y Nazareno Romero.

Los mediocampistas Mateo Tanlongo, José Leudo, Francis Mac Allister, Ignacio Malcorra, Marcelo Benítez, Walter Montoya, Gino Infantino, Facundo Buonanotte y Michael Covea más los delanteros Luciano Ferreyra, Alejo Véliz y Franco Frías.

No participan de la preparación el volante Claudio Yacob, quien quedó relegado y no será tenido en cuenta por Tevez, ni el atacante Lucas Gamba, quien comunicó que cumplirá su contrato hasta el jueves y no renovará el vínculo.

El próximo encuentro de Central será ante Aldosivi de Mar del Plata este lunes 4 de julio, a las 19.00, en el estadio José María Minella, por la fecha 6 del torneo de la LPF.