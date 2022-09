Atlético Tucumán no pudo con San Lorenzo, pero por ahora es líder

Ramiro Carrera, a los 43 minutos, adelantó al Decano, mientras que Adam Bareiro, a los 46 de la primera etapa, marcó la igualdad para San Lorenzo.

Con este empate, el equipo tucumano quedó como único líder, con 33 unidades, pero deberá aguardar al encuentro de Gimnasia y Esgrima La Plata, que en caso de ganar será el dueño de la cima.

Por su parte, los de Boedo llegaron a los 26 puntos y mira desde lejos la chance de luchar por el campeonato.

San Lorenzo tuvo un comienzo arrollador, dominó y desbordó en todos los sectores de la cancha a un Decano irreconocible y que de yapa se encontró abajo en el marcador pasado los 10 minutos, sin embargo, desde el VAR notificaron una posición adelantada y el tanto de Andrés Vombergar fue anulado.

Cerca de la media hora de juego se vio lo mejor de la visita, que tuvo a Augusto Lotti como el más desequilibrante y en los pies del mismo, estuvo a punto de convertir, en un trámite que ya era más parejo.

Cuando todo apuntaba que al descanso se irían sin emociones, en una ráfaga sobre el cierre llegaron los goles: Carrera tomó el balón sobre el área rival y, con un potente remate, clavó el 1 a 0, mientras que en la acción siguiente Bareiro apareció para poner el 1 a 1.

Ya en el complemento, la historia fue distinta, los equipos no fueron tan punzantes y las ocasiones de peligro no abundaron. Lo más relevante de San Lorenzo se vio con el ingreso de Ezequiel Cerutti y que fue protagonista de una acción que derivó en un penal que solicitaron por una presunta mano de Bianchi, pero la misma no fue sancionada.

Por su parte, Atlético Tucumán intento dar un golpe de timón cuando Lucas Pusineri cuando mandó a la cancha a Menéndez y Francisco Di Franco, y pese a que los atacantes aportaron presión y dinámica, no pudieron doblegar a Augusto Batalla y se llevaron un punto de Boedo que con el futuro se sabrá si le sirvió.