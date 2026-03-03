¿El fin de las SAS?: Foster Gillett demandará a Estudiantes por casi u$s9 millones + Seguir en









El empresario británico prepara una acción legal millonaria contra el club platense por la devolución de un préstamo otorgado para reforzar al plantel. La relación, que nació como un proyecto ambicioso, quedó al borde de los tribunales.

El vínculo entre Gillett y la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón atraviesa su momento más delicado desde 2024.

El empresario inglés, Foster Gillet, dio un inesperado giro este martes, y demandará a Estudiantes de La Plata por u$s9,7 millones, luego de haber financiado el pase de varios jugadores para el club Pincharrata. La carta documento será por "daños y prejuicios" y además, Gillet analiza solicitar una multa por incumplimientos.

El lazo entre el magnate británico y Estudiantes de La Plata llegó a su punto de máxima tensión desde su desembarco en la Argentina en 2024, cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza en el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAS). Lo que en su momento fue presentado como un acuerdo innovador, promovido por la conducción que encabeza Juan Sebastián Verón, hoy parece encaminarse a una disputa judicial de alto voltaje.

De la alianza a la demanda De acuerdo con la información difundida por Doble Amarilla, el equipo legal del Grupo Gillett ya trabaja en la intimación formal por “daños y perjuicios”. El núcleo del reclamo apunta a la restitución inmediata de los u$s9,7 millones que el empresario transfirió al club para potenciar el mercado de pases, sumados a los intereses que —según su entorno— estaban contemplados en un entendimiento que nunca terminó de formalizarse.

El plan original hablaba de una inyección cercana a los u$s150 millones, para el plantel profesional, obras y mejoras en infraestructura. Sin embargo, el convenio jamás obtuvo aval formal de la Comisión Directiva ni fue sometido a una Asamblea Extraordinaria para la aprobación de los socios. Pese a ese escenario, Gillett avanzó con el préstamo como señal de confianza, apostando a consolidar la relación institucional.

Reclamos cruzados y un mercado de pases que profundizó la grieta Cerca del empresario sostienen que el deterioro fue progresivo y que la comunicación se cortó abruptamente tras el desembolso del dinero. Describen un clima de malestar creciente y reprochan falta de respuestas por parte de la dirigencia. La prioridad, ahora, sería recuperar los fondos para ordenar las cuentas de Rampla Juniors, club con el que el grupo mantiene un compromiso a largo plazo y que atraviesa necesidades financieras urgentes.

La operación de Cristian Medina a Botafogo aparece como el episodio que terminó de tensar la cuerda. Aunque el mediocampista tenía vínculo vigente hasta 2028, Estudiantes no había realizado una inversión directa por su incorporación y terminó percibiendo una suma cercana a u$s100.000 por la ejecución de la cláusula. Desde el entorno de Gillett aseguran que, con otra negociación, el desenlace podría haber sido distinto y que no existía apuro económico para desprenderse del jugador en ese momento.