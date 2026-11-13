ANSES paga un extra de $556.214 por única vez a SUAF y AUH: ¿a quiénes les corresponde y cómo cobrarlo?

ANSES actualizó los montos de sus pagos extraordinarios para noviembre, con nuevos valores para quienes pueden solicitarlos.

ANSES actualizó en noviembre los montos de distintas prestaciones familiares , incluidas algunas que se cobran una sola vez. Entre ellas figura una ayuda de más de $556.000 que puede resultar importante para determinados hogares, aunque no todos los beneficiarios de las asignaciones habituales tienen derecho a recibirla.

Este dinero está destinado a acompañar a las familias en situaciones específicas y se entrega por fuera de los pagos mensuales. Para acceder, es necesario cumplir con ciertas condiciones y realizar el trámite correspondiente ante el organismo.

Las Asignaciones de Pago Único, conocidas como APU, son ayudas económicas que se entregan ante determinados acontecimientos familiares. A diferencia de la AUH o las asignaciones del SUAF, se cobran una sola vez por cada situación que da derecho al beneficio.

Actualmente, existen tres tipos: por nacimiento, por adopción y por matrimonio. Cada uno tiene un monto diferente y está destinado a quienes cumplen los requisitos establecidos para recibirlo.

Estos beneficios pueden alcanzar a trabajadores registrados, personas que cobran la Prestación por Desempleo y titulares de otras asignaciones. En el caso de la AUH, también existe la posibilidad de acceder a las ayudas por nacimiento y adopción.

Cuándo y quiénes cobran el monto extraordinario de más de $556.000

En noviembre, la asignación por adopción alcanza los $556.217, después del aumento del 1,93% aplicado a las prestaciones familiares. Es el importe más alto entre las tres APU y corresponde a quienes hayan adoptado legalmente a un niño o adolescente.

Pueden solicitarlo trabajadores en relación de dependencia, personas que cobran a través de una ART, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. También pueden acceder quienes reciben la AUH, siempre que hayan tenido derecho a cobrarla por el hijo adoptado en el mes correspondiente a la sentencia.

El calendario de noviembre establece que estos pagos se realizan entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin importar la terminación del DNI. Durante el mismo período, la asignación por nacimiento tiene un valor de $93.035, mientras que la de matrimonio llega a $139.300.

Para solicitar el dinero por adopción, el trámite debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia judicial. El importe que corresponde depende de los valores vigentes cuando se produjo el hecho que dio origen al beneficio.

La asignación por adopción tiene el monto más alto entre los pagos únicos de noviembre. ANSES

Requisitos y límites de ingresos vigentes para acceder al beneficio

Para las familias alcanzadas por los límites de ingresos del SUAF, el tope máximo en noviembre es de $6.543.628 por grupo familiar. Además, ninguno de sus integrantes puede superar individualmente los $3.271.814, incluso cuando la suma total se encuentre por debajo del máximo permitido.

Estos valores son los vigentes en noviembre. Si la adopción ocurrió en un mes anterior, se deben considerar los límites que regían en la fecha de la sentencia. Los titulares de la AUH, por su parte, deben cumplir los requisitos propios de esa prestación. También es necesario contar con CUIL, tener actualizados los datos personales y familiares y acreditar la adopción mediante la documentación correspondiente.

La solicitud puede realizarse desde la Atención Virtual de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe seleccionar la opción "Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción", siempre que el vínculo familiar ya figure acreditado.

Si la información todavía no está cargada, se debe solicitar un turno para presentar los documentos en una oficina del organismo. El trámite es gratuito y las consultas también pueden hacerse a través de la línea 130.