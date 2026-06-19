Pablo Aimar afirmó que Austria es "un equipo durísimo", habló sobre Messi y destacó la gran virtud de Scaloni

Argentina se enfrentará este lunes 22 a las 14 a los europeos por la segunda fecha del Grupo J. El ayudante técnico resaltó que en el Mundial 2026 no hay ningún equipo fácil.

Pablo Aimar , principal ayudante de Lionel Scaloni en la Selección argentina , habló en la previa del partido del lunes 22 contra Austria y aseguró que será un rival difícil y diferente a Argelia .

" Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial . Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos, pero va a ser igual de duro", analizó Aimar en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

El debut con victoria frente a los africanos tranquilizó al cuerpo técnico y a los jugadores. " La alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad, aunque nunca es 100 por ciento”, comparó el ex River sobre el arranque de este Mundial con el de Qatar 2022. Además, sobre Messi, que alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador en Copas del Mundo, agregó: “Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo".

La gran virtud de Scaloni según Pablo Aimar

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni acompañado de El Payasito, Walter Samuel y Roberto Ayala asumió tras la salida de Jorge Sampaoli en 2018 como interinos. Ocho años después, son parte de la campaña más exitosa de la Selección Argentina. “Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo", describió Aimar.

"Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos, no solo nosotros cuatro; nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien. En el caso que en algún momento cada uno haga su camino, todos vamos a querer que al otro le vaya bien y es lo que nos pasa hoy. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo, el camino lo transitamos con amigos", agregó Pablo sobre el cuerpo técnico.

Pablo Aimar resaltó la importancia de que los jugadores disfruten el Mundial

"Es importante porque no solo estás jugando lo máximo que podés aspirar, que es un Mundial, sino por lo que estás viviendo. Lo pensamos así e intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Obvio que queremos que los resultados salgan bien, pero es importante por el camino. El fútbol puede terminar de una forma u otra y sino perdiste 40 días de tu vida. El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando tiempo de nuestras vidas", afirmó.

Además, habló sobre lo que significa para él ser el ídolo de Lionel Messi. "A mí me llena de orgullo. En algún momento, cuando era chico, escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo Francescoli. Yo era chico y dije 'qué sentirá él, que alguien que juega así al fútbol haya dicho esas cosas tan lindas'. A mí me llena de orgullo haber escuchado en algún momento a Leo decir eso", describió Aimar.

Argentina jugará su segundo partido del Mundial 2026 este lunes 22 a las 14 en el estadio de Dallas frente a Austria. Cerrará su participación en el grupo J contra Jordania el sábado 27 a las 23, también en Texas.