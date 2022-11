La Selección realizó su último entrenamiento en Abu Dhabi antes del amistoso final

Con la presencia de Enzo Fernández, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez, Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, el entrenador Lionel Scaloni pudo tener su primera práctica con el plantel completo.

Como es habitual, los jugadores que se sumaron en la jornada de este martes realizaron labores regenerativas en el campo de juego, mientras que los demás integrantes hicieron movimientos de velocidad y coordinación en diferentes circuitos, fútbol reducido y movimientos de ataque.

Por su parte, los arqueros trabajaron tareas del puesto junto al entrenador Martín Tocalli y luego se sumaron a los ejercicios con el resto del plantel.

Además, en la previa del entrenamiento, Scaloni realizó una conferencia de prensa en la que se refirió al amistoso de este miércoles, desde las 12.30 de Argentina, cuando el combinado nacional se enfrente ante Emiratos Árabes Unidos que dirige el argentino Rodolfo "el Vasco" Arruabarrena.

"Tiene que ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo. Hablaremos con los jugadores, pero será la primera vez que saldrá a la cancha un once pensando en el futuro", sostuvo Scaloni que no confirmó el equipo y dejó la puerta abierta para que sea un mix entre titulares y suplentes.

Además, esta prueba servirá para develar quien podría ser el remplazante de Giovani Lo Celso, quien se perdió el Mundial por lesión: entre Alexis Mac Allister y Alejandro "Papu" Gómez estaría el dueño del puesto, aunque podría meterse en la pelea del mismo Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

De esta manera, el posible equipo para enfrentarse ante EAU sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María.