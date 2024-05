Siempre igual: Verstappen no tiene rival en la Fórmula 1 y manda en el Gran Premio de Miami

La carrera de 19 vueltas, un tercio de la duración del Gran Premio del domingo, durará unos treinta minutos y ofrecerá puntos para el campeonato: de ocho para el primero a uno para el octavo.

El australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls) dio la sorpresa al hacerse con el cuarto puesto, por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) y de su compatriota Oscar Piastri (McLaren).

Los dos Aston Martin del canadiense Lance Stroll y del veterano español Fernando Alonso ocuparán la cuarta fila, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) y el alemán Nico Hülkenberg completan el top 10.

