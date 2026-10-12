Sorpresa en Shanghai Carlos Alcaraz cayó ante Zizou Bergs y quedó eliminado del Masters 1000

El belga se impuso por 7-5 y 7-6 (4) y puso fin a una serie de siete victorias consecutivas del español. Durante el partido, el número tres del mundo mostró su frustración por los piques de la pelota.

El Masters 1000 de Shanghai tuvo una de sus mayores sorpresas con la eliminación de Carlos Alcaraz , que no pudo superar al belga Zizou Bergs , ubicado en el puesto 39 del ranking mundial. El español perdió por 7-5 y 7-6 (4) en un partido en el que su rival mostró un nivel alto y aprovechó las dificultades del favorito para cerrar el encuentro en dos sets.

El resultado terminó con la racha de siete triunfos consecutivos de Alcaraz , que venía de consagrarse en el ATP 500 de Tokio . Además, la caída del español confirmó que Alexander Zverev finalizará la temporada 2026 como número uno del mundo .

Durante el encuentro, Alcaraz dejó en evidencia su enojo con las condiciones de la cancha y los piques irregulares de la pelota . En uno de los cambios de lado, las cámaras y los micrófonos captaron su reclamo: “¡No puedo jugar por intuición!” . La frase reflejó la incomodidad del murciano en un partido en el que no logró imponer su habitual ritmo de juego.

Bergs sostuvo la intensidad en los momentos decisivos y complicó al español incluso cuando parecía tener el partido bajo control. En el segundo set, Alcaraz consiguió mejorar sus números con el saque, pero volvió a sufrir un quiebre en el undécimo game .

El belga tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro con su servicio, aunque no logró aprovecharla. Alcaraz reaccionó, recuperó el quiebre y buscó apoyarse en el público de la pista central de Qizhong. Sin embargo, Bergs mantuvo la concentración en el tie-break y selló la victoria más importante de su carrera .

Al finalizar, el propio tenista belga pareció sorprendido por lo que acababa de conseguir. Al firmar la cámara destinada al ganador, dejó un mensaje breve que resumió su asombro: “¿Qué acaba de pasar?”.

Durante el encuentro, Alcaraz dejó en evidencia su enojo con las condiciones de la cancha y los piques irregulares de la pelota.

Para Alcaraz, la derrota significó una nueva frustración en Shanghai. El español disputó el torneo por tercera vez y su mejor actuación continúa siendo la de 2024, cuando alcanzó los cuartos de final y cayó ante el checo Tomas Machac.

Quién es Zizou Bergs, el tenista que sorprendió a Alcaraz

Detrás del triunfo aparece una historia particular. Zizou Bergs nació el 3 de junio de 1999 en Lommel, Bélgica, y su nombre está vinculado con una de las grandes figuras del fútbol mundial. Sus padres esperaban una hija y habían elegido llamarla Amélie, pero finalmente nació un varón. Su padre, Koen, que jugaba al fútbol en un equipo amateur, recibió el apodo de Zizou de sus compañeros durante el Mundial de Francia 1998, en referencia a Zinedine Zidane. Ese sobrenombre terminó convirtiéndose en el nombre de su hijo.

Koen también fue quien le acercó una raqueta cuando tenía apenas tres años y, desde entonces, acompañó su carrera. El camino profesional de Bergs, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Durante años compitió en el circuito Challenger, sufrió una lesión en los ligamentos de la muñeca izquierda que lo obligó a modificar su revés y, durante la pandemia, trabajó en un supermercado y colaboró en la fabricación de barbijos. En 2024 logró consolidarse entre los cien mejores tenistas del mundo.

Fuera de la cancha, el belga tiene intereses diversos: toca el piano y la guitarra, estudia administración de empresas y publica videos en redes sociales. También participa desde la adolescencia en iniciativas solidarias vinculadas con chicos de Burundi, país que visitó cuando era joven y donde descubrió la importancia que podían tener las raquetas y zapatillas usadas para quienes comenzaban a practicar tenis.

El manejo de las emociones fue otro de los desafíos de su carrera. En una columna publicada por ATP Tour en 2025, Bergs contó que llegó a sufrir dificultades para controlar la frustración durante los partidos, hasta el punto de no disfrutar de jugar Wimbledon. Por eso, desde hace años trabaja con un psicólogo deportivo para mejorar su respuesta ante la presión.

La victoria ante Alcaraz representa un nuevo paso en esa evolución. Con su actuación en Shanghai, Bergs consiguió el triunfo más importante de su trayectoria y avanzó a los octavos de final del torneo, donde su próximo rival saldrá del cruce entre el estadounidense Tommy Paul y el monegasco Valentin Vacherot.