Tevez puso en duda su continuidad: "No me veo mucho más tiempo dirigiendo acá"

Tevez puso en duda su continuidad y dijo que no seguirá mucho tiempo en el fútbol argentino

"No me veo mucho tiempo más dirigiendo en el fútbol argentino. Respeto y sé que es difícil el fútbol argentino, pero uno viene a sumar y no a restar. Me tengo que plantear si quiero ser parte de este sistema, nada más. Si sos parte del sistema, tenés que bancarte todas estas cosas. Si no querés ser parte del sistema, tenés que dar un paso al costado y pensar bien lo que querés hacer. Es eso un poco lo que me planteo", advirtió Carlos Tevez este mediodía en diálogo con la señal de ESPN, poniendo en duda su futuro.