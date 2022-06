Tevez se enojó con un rival que le quiso tirar un "caño" en Fuerte Apache

Pero en esta ocasión lo que vieron muchas personas fue una mala reacción de Tevez que empujó y tiró al piso a un rival que quiso tirarle "un caño" para lucirse ante la figura mundial del fútbol.

Luego de la reacción, se vio a Tevez hablando con su contrincante y arreglando el malentendido para terminar la jornada con una foto para el recuerdo de Mauro Fleita.

¿Qué se dijeron durante el partido?

Mauro Fleita jugó en Estudiantes de Buenos Aires, estuvo dos años en San Lorenzo y uno en Vélez, en donde llegó hasta Reserva y después no quiso jugar más. ¿Qué dijo de la situación que vivió con el Apache? "Me re bardeó, me decía que si la pisaba me iba a levantar para arriba, ja. Y así fue", comentó en diálogo exclusivo con TyC Sports. Además, ahondó en el post partido, cuando él le pidió una foto a Tevez: "Es mi ídolo, no pare de decirselo. 'Sos mi idolo, no sabés lo que se siente que vos me putees', le dije. Es algo que nunca pensé en mi vida de poder jugar contra mi ídolo".