La AFA confirmó el nuevo formato de la Liga Profesional para 2027: River votó en contra + Agregar ámbito en









Luego de varios días de especulaciones, los dirigentes de los equipos de Primera se reunieron y votaron para definir cuál va a ser el sistema de disputa para la temporada que viene. Además del Millonario, Estudiantes también estuvo en contra, aunque no se encontraba habilitado para elegir.

Se dio a conocer el nuevo sistema del fútbol argentino para 2027: todos contra todos y continuarán los playoff. Aún así, River y Estudiantes fueron los únicos que estuvieron en contra.

Los dirigentes de la Liga Profesional del fútbol argentino se reunieron este jueves para votar por el nuevo formato de la temporada que viene y hubo decisión dividida. Finalmente, la mayoría eligió el todos contra todos, 30 equipos, con Apertura y Clausura, pero sin zonas.

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De esta manera, todos los equipos del fútbol argentino volverán a enfrentarse en un año calendario por obligación y, además, se continuarán disputando los formatos de playoff. En la primera mitad del torneo, a las 15 fechas, se parará el campeonato y se desarrollarán los mano a mano con octavos de final, cuartos, semis y final.

Tapia en una reunión del Comité Ejecutivo. Por otro lado, una de las acciones más llamativas de la jornada en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino, en su sede de Puerto Madero, fue que River fue el único equipo que votó en contra de este nuevo sistema, mientras que Estudiantes no pudo emitir el sufragio debido a que tanto su presidente, Juan Sebastián Verón, como su vice, Martín Gorostegui, están sancionados para asistir en las reuniones de AFA. En consecuencia, el responsable de asistir para los de La Plata fue Juan Martín Cerolini, representante legal y secretario de seguridad del club.

En cuanto a la institución de Núñez, se dio a conocer que sus dirigentes propusieron un torneo de 20 equipos. En consecuencia, 10 descenderían en la misma temporada, según informó el periodista César Luis Merlo.

Los detalles del nuevo formato del fútbol argentino para el año 2027 Luego de que se contemplen distintas informaciones a lo largo de los últimos días, la AFA decidió anticiparse y llamó a los líderes de los 30 clubes para poder definir el formato con varios meses de anticipación. Los detalles:

Los 30 equipos enfrentarán a todos sus rivales , y jugarán una fecha extra de clásicos o emparejamientos (habrá dos clásicos en el año). En total, el torneo tendrá 30 fechas.

, y jugarán una fecha extra de clásicos o emparejamientos (habrá dos clásicos en el año). En total, el torneo tendrá 30 fechas. Se terminará la división entre Zona A y B, pero se mantendrían el Apertura y el Clausura con playoffs.

En la fecha 15 se hará un corte y los mejores 16 de la tabla conformarán el cuadro por el título del Apertura. Lo mismo en la fecha 30, por el Clausura.

Se mantendrá el título de campeón de Liga para el 1° de la tabla anual, que en este caso sí se enfrentará a los otros 29 equipos.

Las semifinales y la final se disputarán en estadio neutral. En las últimas dos temporadas, las semis fueron en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase de grupos. Belgrano, el último campeón del fútbol argentino. Por otra parte, los descensos seguirán siendo dos por temporada, mientras que la clasificación a copas internacionales también continuarán con el mismo sistema: habrá lugar para los campeones de Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, y los mejores ubicados en la tabla anual. El nuevo sistema VAR que será incorporado en el fútbol argentino Además de definir una cuestión de tal calibre, sobre cómo se desarrollará el torneo el año que viene, otro de los anuncios que se hicieron fue que llegará el VAR semi-automático a los partidos del fútbol nacional. El nuevo VAR semiautomático que se implementará en el fútbol argentino. Asimismo, también se está trabajando para que el sistema se implemente en la Copa Argentina y en la final del Torneo Clausura de este año, aunque todavía no se confirmó su presencia. Por parte de las ligas del Ascenso, aún no hay noticias de que la tecnología se pueda extender hacia las categorías menores del país.