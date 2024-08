Trascendió la cifra histórica que rechazó cobrar Lionel Messi en Arabia Saudita

"Sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien", explicó en una conferencia de prensa.

Para cerrar, exclamó: "No hay una fecha estimativa, porque ya es empezar a ver cómo se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en campo. No me animaría a decirte en días, pero no es una situación que está demasiado lejos".