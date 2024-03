Turismo Carretera: Julián Santero se impuso con su Ford en el autódromo de Viedma y es el nuevo puntero

"Como siempre, `Coco` Burani me sorprendió, hizo cambios importantes en la puesta a punto y el auto tuvo un rendimiento increíble. Me salió una buena maniobra, arriesgué lo que tenía que arriesgar porque después iba a ser difícil. Le agradezco a Mariano, que me respetó muy bien. Después, me sorprendió un poco que tuviera mejor ritmo que él", expresó Santero, nuevo puntero del campeonato del Turismo Carretera al superar a Tobías Martínez (Torino), luego del triunfo.

Turismo Carretera: Werner reconoció la buena maniobra de Santero

Mariano Werner, por su parte, indicó: "Julián hizo una gran maniobra, no había nada que hacer. Perdí carga lateral en ese momento y no podía ir más rápido. Los dos autos eran muy parejos. Siempre quiero ganar, soy el primero que me caliento cuando no puedo pero hay que reconocer que Juliían hizo una buena lectura de carrera y me neutralizó. Lo mejor es que me llevó muchos datos del Mustang".