UEFA repartirá u$s 360 millones en premios en la Eurocopa

Por cada victoria en la fase de grupo cada seleccionado se lleva u$s 1.1 millón, por empate u$s 544.000 por clasificar a octavos u$s 1.6 millones, a cuartos u$s 2.7 millones; a semifinales u$s 4,4 millones, el subcampeón embolsa u$s 5,5 millones y el campeón u$s 8,7 millones.