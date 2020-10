Vélez no pasó del empate y definirá la serie en Montevideo

El cotejo fue muy parejo con llegadas de ambos lados, y también con mucha fricción por momentos, pero el resultado permaneció inalterable durante los 90 minutos.

Vélez volvió a jugar oficialmente luego de siete meses, debido a la pandemia por coronavirus, mientras que Peñarol ya estaba en rodaje, por el torneo uruguayo y su participación en la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

La serie se completará el próximo 4 de noviembre en el estadio "Campeón del Siglo", de Montevideo, donde el "Fortín" pasará de ronda con un triunfo o un empate que sea a partir de 1 a 1.

Más allá del resultado, Vélez tuvo buenas noticias, dado que volvieron a jugar Fernando Gago y Ricardo Centurión, y además hicieron sus presentaciones Federico Mancuello y Ricardo "Ricky" Álvarez.

El equipo "manya" tuvo mejores ocasiones y estrelló tres veces el balón en algún poste del arco del ecuatoriano Alexander Domínguez.

Con un juego más aceitado y veloz por las puntas, Peñarol puso en aprietos al fondo velezano, que apostó a la línea de tres y encontró a Gago como el primer generador de juego.

Más allá de un primer tiempo en el que tuvo dudas, Vélez pasó el cuarto de hora inicial del complemento tratando de ajustar sus líneas, pero luego el entrenador Mauricio Pellegrino mandó a los "Rickys", Álvarez y Centurión, y con ellos el juego del local mejoró notablemente.

Es que Centurión siempre mostró iniciativa, Álvarez siempre tuvo un pase al pie y Gago siguió siendo vital en la distribución, pero Vélez careció de profundidad.

Cuando el partido se iba, un cabezazo de Centurión -tras un centro de Álvarez- encontró el cuerpo de Dawson y le ahogó el grito de gol al local.

Formaciones:

Vélez: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Hernán De la Fuente; Pablo Galdames, Fernando Gago, Federico Mancuello, Lucas Janson, Agustín Bouzat y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez, Jesús Trindade, Cristian Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya, David Terans, Facundo Torres y Matías Britos. DT: Mario Saralegui.

Cambios en el segundo tiempo: 21m Centurión por Bouzat (VS) y Ricardo Alvarez por Mancuello (VS), 32m Tarragona por Lucero (VS) y Orellano por Janson (VS), 40m Gargano por Terans (P) y Christian Bravo por Urretaviscaya (P), 45m Florian Monsó por Galdames (VS), 46m Acevedo por Britos (P).

Estadio: "José Amalfitani" (Vélez).

Árbitro: Derlis López (Paraguay).