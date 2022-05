Carlos Zambrano sorprendió: "Estoy a un paso del retiro"

Zambrano aclaró su situación con un duro relato en el que contó que hay días en los que no tiene ganas de presentarse en el entrenamiento de Boca pero su esposa lo motiva a seguir compitiendo: “Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr, pero mi familia me dice: ‘Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial’. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso”.

La selección de Perú, con Zambrano en defensa y Ricardo Gareca como DT,buscará lograr su pasaje rumbo a Qatar 2022 en el Repechaje del próximo lunes 13 de junio en Doha, donde enfrentará al ganador de la llave entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.