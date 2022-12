Diálogos de wall street

P.: ¿No lo anticipó en Brookings, aun sin tener la información al detalle?

G.G.: Sí. Pero la guerra no acabó y rige aquello de una mano de cal y otra de arena. La Fed precisa del concurso de los mercados para lograr los objetivos de la política monetaria. La comunicación permanecerá encendida. Y continuará la suba de tasas, a un ritmo más distendido. Medio punto, hoy. Quizás un cuarto de punto la próxima ocasión.

P.: Dejemos a un lado al banco central, ¿usted qué piensa de cómo nos va en la lucha contra la inflación?

G.G.: Creo que por fin doblamos el Cabo de Buena Esperanza.

P.: Es la inflación más baja en lo que va de 2022, leo por ahí. Sin embargo, en agosto los precios no se movieron. ¿Se exagera un poco la mejoría?

G.G.: Es la variación interanual - 7,1%- más reducida del año. Aun así cerramos 2021 en 7%. Y la meta es 2%. Y no se va a alcanzar por mera inercia.

P.: ¿Y por qué cree que hay que tener mayores esperanzas?

G.G.: Porque los progresos son evidentes y varios. Confirman lo que vimos en octubre y lo perfeccionan.

P.: ¿Qué hay que observar? ¿A qué le presta atención? ¿La inflación núcleo? ¿Los servicios? ¿Algún renglón en particular?

G.G.: La inflación general subió 0,1% a lo largo de noviembre. La versión núcleo, que excluye energía (bajó 1,6%) y alimentos (subió 0,5%), trepó 0,2%.

P.: Ambas por debajo de lo que se esperaba.

G.G.: Son las lecturas a las que nos tenía acostumbrados la estabilidad previa a la pandemia. En junio, compare, los aumentos de precios fueron de 1,3% y 0,8%, respectivamente.

P.: ¿Volvimos a la normalidad?

G.G.: No, todavía no. Pero está claro que el viaje de regreso es posible, y en eso andamos. Y no es fruto del azar. La inflación alta pero transitoria que se gestó en 2021, y después demostró músculo para trepar más y para mantenerse, por fin acusa recibo de la medicina que desplegó la Fed de una manera contundente. Y que la economía siga en pie es el otro dato importante. Habrá que insistir con la receta, con menos vértigo, y como el cuerpo aguanta es enteramente posible.

P.: La inflación núcleo de servicios es la piedra en el zapato. Eso decía usted. ¿Nos la sacamos de encima?

G.G.: La inflación núcleo de los bienes tangibles dio marcha atrás en octubre y repitió en noviembre. Sus precios cayeron 0,4% y 0,5%, respectivamente. En su momento álgido, la inflación interanual superó 15%, hoy es 3,7%.

P.: ¿Y los servicios?

G.G.: Subieron 0,8% en septiembre; 0,5% en octubre y 0,4% en noviembre.

P.: Se repliegan pero no se rinden.

G.G.: Amanece que no es poco. Pero la mejoría es mucho más importante que lo registrado en octubre. Esa es la novedad crucial. Los servicios de vivienda se encarecieron 0,6% pero hay que tomar la cifra con pinzas. En rigor, es la variación de un promedio móvil de seis meses. Los precios de la vivienda están cayendo hace tres meses, período tras período, y también los alquileres.

P.: Eso lo reconoció Powell.

G.G. ¿Qué nos queda entonces? Dos categorías. El transporte que subió 1,9% en septiembre y 0,8% en octubre y cuyos precios bajaron 0,1%. Los servicios médicos, otro rubro difícil, que sin embargo declinó 0,6% en octubre y ahora 0,7%. Como ve, la guerra continúa pero hay avances en todos los frentes. Especialmente, y esa es la clave del informe, en los que son más críticos.

P.: ¿Qué hará la Fed? ¿Y qué los mercados?

G.G.: La Fed, data en mano, tiene que convencernos de sus planes para 2023. Powell ya lo sugirió en Brookings y la data le dio la razón. Y los mercados, que están en modo rally desde que la inflación entregó su último informe horrible, pueden hacer lo que quieran. Son las fiestas.