Aerolíneas Argentinas aspira a terminar 2023 sin aportes del Tesoro y con menores pérdidas

Previamente, Ceriani, calificado por Cristina Kirchner como un “funcionario que funciona”, había mencionado los números del balance de Aerolíneas durante su discurso. En cuanto a las pérdidas de la compañía, afirmó que el 2022 terminó con “la pérdida más baja desde la estatización”. El año pasado, las pérdidas fueron de u$s 247 millones. En 2018 habían sido de u$s 552 millones y en 2019 de u$s 667 millones, el peor dato de los últimos 5 años, dado que, en 2020, año de la pandemia, el rojo fue de u$s 654 millones. “La revolución de los aviones de Macri fue para la aviación peor que la pandemia”, lanzó Ceriani.