Afirman que el Gobierno perdió credibilidad por manejo del AF20

“La dificultad que enfrenta el Gobierno aquí tal vez no sea conceptual, sino práctica: más allá del plan que pueda presentar, el mercado no le cree”, afirmó. Esto quedó claro en la reacción de precios del día siguiente: las únicas dos precisiones que dio el ministro en su presentación fueron que iba a tratar a los bonos denominados en dólares con ley local con iguales criterios con que iba a tratar a los de ley internacional, y que la deuda en pesos no iba a ser reestructurada unilateralmente (“reperfilada”) como lo fue el AF20. Ambas resultaron cuestionadas duramente desde la apertura del mercado del día siguiente.

“Si recordamos la reacción de mercado extraordinariamente positiva que tuvieron los bonos ante la primera intervención pública del ministro sólo algunas semanas atrás, es claro que el problema no es de personas: la falta de credibilidad actual es un resultado directo del curso improvisado y errático que caracterizó al tratamiento del primer vencimiento relevante de deuda que enfrentó el Gobierno: AF20”, analizó. “En su tratamiento del caso el Gobierno sentó precedentes sobre dos puntos que no será gratis sostener ni revertir: el primero fue la oferta inicial de canje que hizo por el AF20 donde ofreció términos que una semana más tarde fueron mejorados en el marco de una licitación con severas fallas de diseño que, a pesar de todo, una vez aceptados por una porción relevante de los tenedores, fueron retirados de la mesa”, destacó Consultatio. “Moraleja para el bonista: aceptar rápido puede ser caro, y aún habiendo aceptado los términos mejorados, no se puede estar seguro de lo que el Gobierno promete”, agregó. El primer canje al que hace referencia el informe se llevó a cabo el 4 de febrero, tras la convocatoria realizada por la Secretaría de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre.

Si bien el espíritu de este enfoque de tratamiento, caso por caso, no es nuevo para esta administración, su confirmación y ampliación en este contexto aumenta la incertidumbre respecto del tratamiento que se dará a los próximos vencimientos de bonos en pesos y socava la credibilidad del ministro, principal interlocutor por parte del Gobierno para alcanzar un acuerdo. “Si la decisión de declarar desierta la licitación se explicó como un castigo a la conducta no cooperativa de los fondos de inversión internacionales, ¿qué se va a hacer con los vencimientos próximos de instrumentos en pesos donde la tenencia de esos bonos está mayoritariamente explicada por ellos? ¿Se les paga igual? ¿Se les paga a algunos sí y a otros no?”, cuestionó la consultora. “La moraleja es clara aquí también: la credibilidad del Gobierno quedó encerrada en una maraña de argumentos propios de cumplimiento imposible”, declaró.