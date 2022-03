Prat Gay cruzó a Javier Milei: "Los que proponen dolarización no dicen toda la verdad"

Sus comentarios fueron en clara alusión al diputado y referente libertario Javier Milei, quien sostiene que la salida de la dolarización es la alternativa real para terminar con todos los problemas de la inflación y la falta de desarrollo de la economía local.

En ese sentido, el exministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri indicó que “cuando te dicen ‘dolarización’ o ‘eliminar el peso, te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada”. Por lo tanto, agregó, “o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó”.

Para Prat Gay, según su análisis, si se desea resolver el problema de la inflación no debe ser por la vía de la dolarización: “Tenés que tener un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder”, explicó en la entrevista de ayer.

Inflación y ajuste tras el acuerdo con el FMI

En relación a este punto, Alfonso Prat Gay estimó que “la inflación está arriba del 5% mensual”, y proyectó una cifra similar para el mes de marzo, la cual se conocerá en los primeros días de abril. “El aumento en febrero de la canasta básica fue del 9%”, indicó.

En ese sentido, el expresidente del BCRA apuntó contra la gestión del actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti: “Vino como el General que le iba a ganar la guerra a la inflación y, desde que asumió, la inflación en alimentos está en un 80 por ciento anual”, disparó.