Canasta básica de alimentos ya subió el 5,71% en junio

El referente de la entidad, que hace una década lleva a cabo el relevamiento de precios de alimentos, sostuvo también que en las últimas semanas recibió “infinidad de denuncias de los consumidores por los precios”. Es que, según explicó, “la mayoría de los productos están dentro del listado de precios congelados, pero igual aumentan”. “Lo que no sabemos es en qué eslabón de la cadena se produce la distorsión de precios”, agregó Polino.

El Gobierno dispuso en diciembre del año pasado que los valores de algunos productos como lácteos, harinas y fideos, entre otros, se debían mantener fijos hasta el 30 de junio. Es por eso que muchas cámaras empresarias aguardan una reunión con la secretaría de Comercio para homologar los incrementos a partir del 1 de julio.

La fuerte suba en la canasta se conoció días después de que se difundiera el dato de la inflación de mayo del INDEC, que registró una suba en alimentos y bebidas no alcohólicas del 0,7%. “En algunos casos se relevan productos que no se están consumiendo y tienen un muy bajo aumento, que compensa con estos productos, que son de consumos masivos y la gente no puede prescindir de ellos”, remarcó Polino.

Justamente el INDEC dará a conocer hoy la Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) de mayo, que marca la línea de la indigencia y la pobreza, respectivamente. En abril, la CBA subió en el mes un 3,1% para ubicarse en $17.897 para una familia tipo de cuatro integrantes; mientras que la CBT, trepó un 1,4% el mes pasado a $42.594.

Al respecto, la consultora Focus Market realizó el Índice de Precios Canasta Básica Alimentaria Consumo Masivo, que arrojó que en mayo una familia tipo necesitó $21.000 para cubrir sus necesidades. Según el informe, registró un incremento promedio interanual del 45,12%.Legumbres, huevos y yogurt es lo que más aumentó durante el mes pasado.

“Hay que tener en cuenta que el dato no incluye los servicios, solamente alimentos. La realidad es que está costando cumplimentar esta canasta básica alimentaria para muchas familias, básicamente por la restricción del ingreso. Sobre todo en el caso de monotributistas, autónomos, prestadores de servicios independientes o trabajadores informales, que han perdido totalmente la actividad o en forma parcial. Por lo cual, al ver la evolución de la categoría de productos básicos, generan una caída en la pérdida de poder adquisitivo de las familias”, dijo a este diario Damián Di Pace, director de la consultora. Y remarcó que, más allá de un consumo deprimido en general por los efectos de la cuarentena, estos productos “suben porque son básicos”. “Cae bebida, cuidado personal y limpieza en el consumo. Lo único que sube es alimentos y canasta básica”, concluyó Di Pace.