Los dos escenarios de Dante Sica para 2027: 70% de chances de crecimiento y 30% de probabilidad de caída del PBI

Durante su participación en Amcham, el ex ministro de Producción planteó que los empresarios no deben "perder el tiempo pensando en quién gana o no la elección".

"El costo de esperar que toda la macro esté resuelta puede ser llegar cuando la ventana ya se cerró", planteó Sica.

El exministro de Producción y fundador de la consultora ABECEB, Dante Sica , reconoció que la actividad económica no crecerá al nivel que se creía originalmente. De cara a 2027, proyectó que existe un 70% de probabilidades de que crezca en torno al 2%, aunque "no va a ser un boom" . Sin embargo, también planteó que el porcentaje restante se corresponde al de un escenario en donde la actividad se desplomaría , en un contexto en que crece la incertidumbre del mercado de cara a las elecciones.

Fue durante el cierre de la décima edición de la Conferencia de Comercio e Inversiones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) — y a la que asistió Ámbito — que el ex funcionario de Cambiemos la economía "crecerá menos de lo esperado", con una estimación en torno al 1%-1,2% en 2026, " con sectores que crecerán a dos dígitos, y algunos que todavía van a caer a dos dígitos ".

De cara al 2027, el panorama fue más optimista. " El año que viene claramente vamos a tener una economía que va a seguir creciendo ", sostuvo Sica , que adelantó que en términos globales la economía "podrá crecer arriba de 2%" y con "mejoras del salario", pero señaló que "no va a ser un boom" .

Fue durante su exposición que el fundador de ABECEB presentó una diapositiva con sus estimaciones para el próximo año. En su escenario base, con un 70% de probabilidades, espera que el PBI crezca 2,1% . Sin embargo, también incluyo un escenario alternativo mucho más negativo, ya que le asigna un 30% de probabilidades a que la actividad caiga 1,4% . Se trata de un estimación que da cuenta de la incertidumbre en el mercado de cara a las elecciones del próximo año.

Si bien durante su exposición no hizo mención a los causates de ese escenario escenario negativo, en otro momento de su exposición Sica argumentó que los empresarios no deben "perder el tiempo pensando en quién gana o no la elección, si se quedan esperando a la elección, perdieron un año" . Y agregó: "El costo de esperar que toda la macro esté resuelta puede ser llegar cuando la ventana ya se cerró".

El país se enfrenta a "un gran cuello de botella" conformado por una infraestructura que "está crujiendo" tras quince años sin inversión.

La "ventana temporal" y el cambio geopolítico

Más allá de quién sea el próximo presidente, señaló que "los acuerdos comerciales no van para atrás". El país tiene que saber aprovechar la "ventana temporal" que se abre en un mundo en el que cambió el sistema económico comercial y sostuvo que Argentina "empieza a descubrir un mundo que está cambiando".

"Argentina está ingresando al mundo cuando el mundo se despelota, teníamos que haber entrado hace 20 años", bromeó. "Antes partíamos de la base de la restricción, claramente hoy el punto de partida es muy distinto", indicó, aunque advirtió que las oportunidades deben ser aprovechadas con rapidez porque "las ventanas no son eternas".

Sica señaló que "las empresas no compiten solas" y, como consecuencia, el "gran desafío" en el empresariado local es "construir ecosistemas" entre los distintos sectores de la economía, como el agro, la minería y la industria y eso "implica infraestructura económica que hay que crear".

Afirmó que "la gran diferencia" que tiene Argentina sobre muchos de los países de la región es su "capacidad industrial y recursos humanos calificados", aunque con "deficiencias y, en muchos casos, falta de competitividad".

Y ejemplificó: "Si uno mira la minería, el gran desafío que tenemos es construir una industria minera metálica, donde Argentina tiene pocas capacidades desarrolladas y poca experiencia".

Planteó que el país se enfrenta a "un gran cuello de botella" conformado por una infraestructura que "está crujiendo" tras quince años sin inversión. A eso se le agrega que Argentina desarrolló su actividad económica "sin crédito en los últimos 25 años", un elemento que debe revertirse.

Sin embargo, aclaró que ese proceso ya no se da en el marco de la globalización sino de "cambios con fricciones, con una modificación de la arquitectura del comercio internacional y el flujo de las inversiones". A nivel regional, señaló que "América Latina va camino a formar parte de esa respuesta que el mundo está buscando", luego de tener una presencia "irrelevante".

Destacó que América Latina pasó de ser caracterizada por "la informalidad, la delincuencia y el narco" a una zona "libre de conflictos étnicos, sin guerras y con recursos (naturales)", mientras que a nivel global mencionó que "Europa se desacopla de Rusia en cuanto al abastecimiento de energía y Estados Unidos de Europa en lo relativo a la seguridad".