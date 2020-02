Por voracidad fiscal, las exportaciones de autos caen y eso que Brasil crece

Pese a la fuerte devaluación del peso desde abril de 2018 y a tres años de recuperación del mercado automotor brasileño -principal destino de los vehículos nacionales-, las exportaciones de 0 km no sólo no crecen; al contrario, caen. El año pasado, mientras el dólar saltaba de $40 a $60, las ventas de vehículos al exterior retrocedieron 16,7%. Pasaron de 269.000 unidades en 2018 a 224.200. Los datos de enero pasado no son representativos por las paradas de vacaciones de cada empresa pero el horizonte para los próximos meses no son alentadores.