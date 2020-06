El Bitcoin volvió a superar la barrera de los u$s10.000

Lo que no muchos saben es que este número es un valor muy importante, no es mágico, no es realmente algo técnico, sino algo más bien psicológico. Sí, así como lo estás leyendo, los u$s10.000 es un valor psicológico en Bitcoin que marca un nivel de tranquilidad para muchos inversores, y habitantes del cripto universo.

El coronavirus, una dura prueba para Bitcoin

A principios de año, el coronavirus parecía ser sólo una simple gripe que había traído algunos problemas a Wuhan en China. Pero, luego se convirtió rápidamente en un desastre de proporciones histórica. En cuestión de días fue declarada una pandemia; y las cuarentenas, los cierres de frontera y el fin del mercado internacional se volvieron la nueva normal para todos.

En medio de todo este desastre, el precio de la primera criptomoneda del mundo cayó y lo hizo estrepitosamente. Desde los u$s10.200 que tenía en ese momento hasta los u$s4.700 en cuestión de horas.

Y luego tocó u$s3.600 para los nervios de muchos inversionistas que recién se adentraban en este criptomoneda. Por lo que, el pánico no solo estaba gobernando el mundo tradicional, sino también el de las criptomonedas.

Bitcoin cuadro 2.jpg

Fuente: coinmarketcap

Bitcoin y el desacople

Pero, tal como vemos en el gráfico, no pasó mucho para que el polvo del pánico inicial se disipara y Bitcoin recuperara su nivel lentamente después de tan dolorosa, pero momentánea caída.

Lo interesante de este proceso fue el hecho que en los importantes índices como en S&P500, de las gigantes bolsas de valores del mundo como la de Estados Unidos, las caídas duraron por varias semanas más, lo que hizo que al aumento de precios de BTC se le diera el nombre de “Desacople”. Una clara muestra que Bitcoin había llegado para ayudar a la humanidad en tiempos de desesperanza como esta.

El tiempo muy oscuro pero la luz de los u$s10.000 resurge la esperanza

Hemos llegado al día de hoy, después de que Bitcoin experimentara un retroceso a principios de semana que lo llevó hasta los u$s8.000 lo que comenzó a despertar las preocupaciones sobre la dirección de la primera criptomoneda del mundo.

Pero, a pesar del miedo se dirige fuertemente hacia el nivel psicológico de los u$s10.000. Y ayer lunes 1 de junio lo superó con firmeza.

El número de la tranquilidad es el u$s10.000

El nivel de las 5 cifras es un nivel psicológico para todos dentro del mundo de las criptomonedas, en donde nacen los sueños de los que creen que Bitcoin subirá aún más, y los que creen que u$s10.000 es un buen valor para cada unidad de Bitcoin. Y allí debería quedarse, o quizá volver a retroceder.

Además, históricamente, cada vez que se alcanza ese precio simbólico de u$s10.000, el sentimiento del mercado se vuelve más optimista de lo usual, lo que puede desencadenar en aumentos aún más significativos.

Aunque el mundo para la humanidad pueda parecer un poco sombrío y desesperanzador en la actualidad, los u$s10.000 de Bitcoin puede ser otro foco de luz encendido desde el mundo de las criptomonedas y que quizás señala el camino que la raza humana deba seguir en estos momentos.

Aprendé todo sobre las criptomonedas: Hacé clic y mirá la conferencia gratuita "Los 3 Secretos Cripto".