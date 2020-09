El déficit comercial con Brasil se disparó en agosto: rozó el 155%

En comparación con julio último, el déficit de la balanza comercial con Brasil significó un descenso del 27,2%.

En la comparación con agosto de 2019, se observa un crecimiento del 154,8%, cuando se verificó un déficit de u$s 42 millones.

Las exportaciones argentinas a Brasil llegaron a los u$s 619 millones y retrocedieron 25% interanual, mientras que las importaciones sumaron u$s 726 millones y cayeron 16,3%.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de u$s 1.345 millones en el octavo mes del año, resultando un 20,5% inferior al valor obtenido en el año anterior de u$s 1.692 millones.

Durante agosto, la Argentina fue el cuarto exportador hacia Brasil, después de de China, Hong Kong y Macao con u$s 2.482 millones, Unión Europea con u$s 2.413 millones) y Estados Unidos con u$s 1.611 millones, según el informe de la CAC.

Entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao con u$s 6.428 millones, Unión Europea u$s 2.621 millones y Estados Unidos u$s 1.686 millones.

En los primeros ocho meses del año el flujo de comercio entre ambas economías se contrajo un 27,9% alcanzando u$s 10.058 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un déficit de u$s 363 millones frente al superávit de u$s 130 millones en el mismo período del año anterior.

Entre enero y agosto las exportaciones argentinas hacia Brasil cayeron un 31,1% y que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil del 24,6%) en el mismo período.