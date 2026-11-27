Manuel Benítez, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, advirtió que la Argentina tiene entre seis y ocho proyectos de cobre que podrían avanzar hacia la construcción. Señaló que la competitividad de las pymes, el acceso al crédito y la articulación entre provincias serán claves para transformar las inversiones en desarrollo local.

Según Capmin, la oportunidad minera recién comienza. Para aprovecharla será necesario que empresas operadoras, proveedores, gobiernos y entidades financieras trabajen de manera coordinada,.

La minería tiene por delante una oportunidad de crecimiento impulsada por la demanda internacional de minerales críticos y una cartera de proyectos que podría marcar un nuevo ciclo de inversiones. Sin embargo, para que ese escenario se traduzca en más actividad, empleo y desarrollo productivo, será necesario fortalecer la participación de los proveedores nacionales .

Ese fue uno de los principales planteos de Manuel Benítez, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros (CAPMIN), durante un panel sobre las necesidades de la minería y las capacidades de la industria local, organizado por Techint, el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Con más de 30 años de experiencia en el sector, Benítez destacó que la Argentina cuenta con una cartera relevante de proyectos, entre ellos entre seis y ocho iniciativas de cobre que estarían en condiciones de avanzar hacia su etapa de construcción. El contexto internacional, marcado por la demanda de minerales vinculados a la transición energética, y el marco de incentivos a las grandes inversiones, como el RIGI, abren una oportunidad para el desarrollo de la actividad.

Pero el dirigente advirtió que el desafío no pasa únicamente por atraer capitales, sino también por consolidar una cadena de proveedores capaz de responder a las exigencias de los proyectos de gran escala.

Benítez puso el foco en la relación entre las empresas operadoras y los proveedores locales, a la que definió como una interdependencia fundamental para el desarrollo de la minería.

Al analizar las condiciones que inciden en la competitividad de la oferta local frente a la importada, Manuel Benítez identificó dos cuestiones prioritarias: la carga tributaria y el acceso al financiamiento.

Durante la etapa de construcción de una mina, conocida como CAPEX, cerca del 80% de la inversión se destina a obras y servicios. En proyectos de gran escala, ese desembolso puede ubicarse entre u$s5.000 millones y u$s8.000 millones.

Ese volumen de inversión demanda caminos, tendidos eléctricos, construcción civil, campamentos, logística e ingeniería, entre otros servicios que pueden ser abastecidos por empresas argentinas.

Una vez que la mina entra en operación, la participación de los proveedores continúa siendo significativa. En la etapa de OPEX, entre el 45% y el 55% de los costos corresponde a mano de obra y proveedores de la región y del país, según los datos expuestos por el titular de CAPMIN. “En la mina hay una interrelación total. El proveedor minero es sustantivo y no puede fracasar. Las dos partes, productores y proveedores, componen un mismo cuerpo”, afirmó Benítez.

La escala de los proyectos y los cronogramas de construcción imponen, además, exigencias estrictas en materia de calidad, seguridad, ambiente y tiempos de entrega. Para cumplir con esos estándares internacionales, el presidente de CAPMIN consideró necesario que las pymes argentinas amplíen sus capacidades y trabajen de manera asociativa.

Asociativismo y articulación entre provincias

Uno de los caminos que planteó Benítez para mejorar la competitividad de los proveedores es el asociativismo. La posibilidad de complementar capacidades entre empresas de distintas jurisdicciones permitiría que firmas de menor escala puedan responder a contratos de mayor volumen y complejidad.

En ese esquema, el dirigente destacó la necesidad de vincular el entramado industrial de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe con las jurisdicciones cordilleranas donde se desarrollan los proyectos mineros.

La articulación entre esas regiones permitiría integrar capacidades industriales, servicios especializados y conocimiento técnico con las necesidades concretas de las operaciones.

El objetivo es que las inversiones mineras no se limiten a la extracción de recursos, sino que también impulsen una red de empresas nacionales con capacidad para abastecer a la industria y, eventualmente, competir en otros mercados.

Manuel Benítez aseguró que CAPMIN ya trabaja junto a entidades bancarias asociadas a la cámara para facilitar el financiamiento de empresas de servicios y logística.

Los dos factores que preocupan a los proveedores mineros

Al analizar las condiciones que inciden en la competitividad de la oferta local frente a la importada, Benítez identificó dos cuestiones prioritarias: la carga tributaria y el acceso al financiamiento.

El presidente de CAPMIN planteó la necesidad de revisar los impuestos provinciales, municipales y nacionales que se acumulan a lo largo de la cadena productiva. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos y distintas tasas que, según sostuvo, agregan costos a las empresas proveedoras y afectan su capacidad para competir con productos y servicios importados.

Benítez consideró que facilitar la competitividad de las pymes puede tener un efecto más amplio sobre la economía, al impulsar la actividad y el empleo formal. En ese sentido, señaló que el beneficio de una mayor producción y generación de trabajo puede superar la recaudación puntual de esos tributos.

El segundo punto central es el acceso al crédito. Las empresas proveedoras necesitan ampliar su equipamiento, infraestructura y capacidad operativa para responder a contratos mineros de gran escala.

Benítez indicó que el sistema financiero local está trabajando para profundizar instrumentos acordes con las necesidades de la industria. En esa agenda, CAPMIN ya trabaja junto a entidades bancarias asociadas a la cámara para facilitar el financiamiento de empresas de servicios y logística.

El acceso a herramientas financieras adecuadas será determinante para que las pymes puedan dar el salto de escala y cumplir con los requerimientos de las operadoras.

El desafío de exportar tecnología y servicios mineros

Benítez también destacó el efecto multiplicador de la minería sobre otros sectores de la economía, como la infraestructura vial, ferroviaria y energética, además de la formación técnica y universitaria.

Tomando como referencia la experiencia de Australia, planteó que la Argentina tiene la posibilidad de fortalecer su entramado productivo para abastecer no solo la demanda interna, sino también exportar bienes y servicios especializados hacia otros mercados mineros.

La oportunidad, sostuvo, recién comienza. Para aprovecharla será necesario que empresas operadoras, proveedores, gobiernos y entidades financieras trabajen de manera coordinada, con el objetivo de que el crecimiento de la minería se traduzca en más capacidades productivas y oportunidades para el conjunto de la sociedad.

“Como dice mi amigo Mike Meding, acá no sobra nadie y hacen falta todos. Tenemos mercado y tenemos una oportunidad que recién comienza; el desafío ahora es juntarnos, dialogar y hacer las cosas bien para que gane toda la sociedad. Debe prevalecer el espíritu gregario, por más y mejor minería”, concluyó.