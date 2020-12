Las ventas minoristas recortaron su caída durante noviembre

De cara a los próximos meses, podría mantenerse la tendencia de recuperación. Es que, a las variables macroeconómicas y sanitarias que reseñó CAME, se le sumaría la llegada de las fiestas y el cobro del aguinaldo. “Pareciera que debería haber una leve mejora, porque estamos viendo una desaceleración en las caídas. Así que, si no hay problemas con el abastecimiento, debería haber una mejora. Aunque aún no tenemos una proyección oficial”, señalaron a Ámbito fuentes de la entidad. “En un mercado con algo menos de incertidumbre que los meses anteriores, el 45% de los comercios cree que en los próximos tres meses las ventas aumentarán en la comparación anual. Así, diciembre arranca con mejores expectativas y, sobre todo, el entusiasmo de fin de año”, sostuvo la confederación que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.