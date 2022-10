Últimos 21 días de la media res: en noviembre arranca el troceo

Para el Gobierno, esta medida "representa mayores estándares de calidad y sanidad sobre los productos cárnicos, a la vez que favorece la transparencia comercial y presenta un avance hacia una mayor modernización de la cadena de distribución de carnes en medias reses".

Además, busca "hacer más eficiente la cadena de comercialización" e implica "actuar en defensa del consumidor", aseguraron en su momento las carteras intervinientes, dado que "comercializar en media res genera ineficiencias en la asignación de los cortes que repercuten en el precio que éste debe pagar".

La entrada en vigencia de esta medida coincide con la mejora del consumo de carne: según datos estadísticos preliminares a los que pudo acceder Ámbito vinculados al negocio ganadero, el consumo durante el mes de agosto habría aumentado entre un 5% y un 10% ubicándose entre 52 y 54 kg/hab/año, en un período que estuvo marcado por una altísima faena y precios estables en la góndola. Según distintas fuentes consultadas por este medio, septiembre tendría la misma tónica y si octubre muestra datos similares, el cierre de 2022 podría tener mejores cifras respecto de 2021. Esto enmarcado en una caída generalizada y persistente del consumo interno de carne, tanto por el costo, cambio de tendencias de consumo y pérdida de poder adquisitivo.

Fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indicaron a Télam que se continúa trabajando con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca "en lo que respecta al avance en la adecuación de los frigoríficos para que estén en línea con la normativa que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, y solicitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". "En este camino se ha estado avanzando. El Senasa adecuó los reglamentos para la inspección de los establecimientos", agregaron.

Por otro lado, desde el Senasa detallaron que "de los frigoríficos que se encuentran bajo los registros del organismo, que son los de exportación y tránsito federal y que representan el 85% de la faena de Argentina, el 80% ya posee el rubro habilitado para cuarteo. El resto está avanzando en la adecuación".

Sin embargo, esta iniciativa generó divisiones dentro del sector cárnico, ya que aquellos frigoríficos dedicados mayormente a la exportación aseguran que existió el tiempo necesario para que los establecimientos se adecúen a la nueva disposición y que la misma traerá sendos beneficios para consumidores y trabajadores, mientras que matarifes y abastecedores del mercado interno consideran que todavía no están dadas las condiciones para emprender este esquema y auguran suba de precios.

En diálogo con Télam, el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), Mario Ravettino, sostuvo que "la medida es altamente positiva", y consideró que la comercialización de la media res es "un sistema de distribución arcaico y perimido que sólo tienen dos países en el mundo, que son Paraguay y Argentina. Nosotros como proyecto industrial no podemos seguir con la media res al hombro".

Para Ravettino, "el primer beneficiado va a ser el consumidor. Hoy la media res se arrastra por el piso del camión, por la vereda, en las paredes de la carnicería con contaminación cruzada constante. Estamos tratando al mejor consumidor de carne como el peor del mundo", dijo.

"En segundo lugar, la carne va a ser más barata, porque al derivar al carnicero los cortes que vende, se va a dar la posibilidad de que los ofrezca a mejor precio", mientras que en cuanto a los trabajadores, sostuvo que evitará que "terminen a los 45 años con lesiones irreversibles, porque es el único que descarga cien medias reses por día al hombro".

Por último, si bien dijo que "se están haciendo las cosas para que todos puedan acompañar" la medida, criticó a aquellos frigoríficos que no se adecuaron ya que "tuvieron tiempo para hacerlo y de eso no hay dudas, porque esto fue promulgado el 24 de abril de 2021, para empezar el 1 de enero del 2022. Se pidió otra prórroga y se fue hasta noviembre. Hubo tiempo más que suficiente. Si no lo quisieron hacer es otra cosa, pero nadie puede decir que es una medida intempestiva, inmediata e inconsulta", enfatizó.

La exportación de carne está recuperando competitividad: según los datos del INDEC en el acumulado de enero a agosto se exportó un total de 596.000 toneladas equivalente res con hueso. Comparado con las 538.000 toneladas exportadas en igual lapso el año pasado, los números actuales muestran un incremento cercano al 11% interanual. Este crecimiento se explica en gran parte por la recuperación de la demanda China.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, que son los principales proveedores de carne en el mercado interno, criticó la iniciativa al asegurar que "las plantas frigoríficas no están preparadas para sacar ese producto en trozos como se plantea", y que "tampoco hubo créditos como dijo el Gobierno para reacondicionar las plantas".

Además, en contraposición a lo que dijo Ravettino, Rafael sostuvo que esto "encarece al producto" ya que se requiere "más personal y 48 horas de frío" para poder llevar adelante el proceso, para lo cual las plantas "no tienen capacidad", por lo que espera que "se retrase el trabajo y eso es un costo adicional, que en la mayoría de las plantas le saca un día de faena".

Es por esto que desde Camya se solicitó "una mesa de trabajo con todos los actores de la cadena para ver cómo se va a implementar todo esto. Pero hay que trabajar en serio, porque así la medida es inaplicable", advirtió Rafael .

Si bien sostuvo no estar en contra de la medida, ya que "estamos de acuerdo que una persona no puede bajar una medida res al hombro", dijo que por el momento se podría "contemplar el uso de una herramienta mecánica para la media res, como se hace con los mochos", y manifestó la necesidad de "financiamiento y tiempo" para implementar el troceo.