China incluye 12 nuevos bancos para gestionar el yuan digital para acelerar su inserción la economía + Seguir en









El gobierno asiático promueve la digitalización para las transacciones, al mismo tiempo que rechaza las criptomonedas.

China se distancia de EEUU en materia de economía digital. freepik.es

China permitirá que 12 bancos más gestionen su yuan digital, en un contexto en el que Pekín impulsa la aceleración del uso en el marco de una estrategia para integrar la digitalidad a la economía.

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Aquellos seleccionados por el banco central chino se sumarán a los diez ya autorizados e incluyen al Shanghai Pudong Development Bank, al China Everbright Bank y al Bank of Ningbo, según las fuentes.

Esta medida para introducir el moneda virtual en la economía real demandó un proceso lento desde su lanzamiento en 2019, y la mayoría de los clientes minoristas ya pueden realizar transacciones electrónicas seguras y de bajo costo a través de plataformas como de Alibaba (Alipay) y de Tencent Holdings.

El futuro del yuan digital Sin embargo, los responsables del sector y los analistas dicen que las aplicaciones del yuan digital podrían ser más amplias para los pagos transfronterizos, ofreciendo una forma de liquidar operaciones al margen de la arquitectura financiera occidental dominada por el dólar y su infraestructura, como la red de mensajería SWIFT.

economía china Depositphotos Esto ocurrió en paralelo a la campaña de represión de China contra las monedas virtuales y a la prohibición de las "stablecoins", lo que pone de relieve el contraste con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump promovió las criptomonedas y prohibido un dólar digital.

"Estados Unidos prohibió las CBDC para dejar espacio a la emisión privada. China, por su parte, está eliminando el espacio para los emisores privados", dijo Robin Zhang, director de operaciones de Winfield Global Capital en Singapur.

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