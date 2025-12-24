Starlink ofrece uno de sus planes por $38.000 en los últimos días de diciembre 2025 + Seguir en









La empresa de Internet desde el espacio mantiene una opción más económica para hogares fuera de las grandes ciudades del país.

Starlink ofrece su servicio a buenos precios en diciembre 2025.

En la sociedad de hoy en día, la conectividad se volvió algo central en la vida cotidiana de miles de personas, incluidas las que viven lejos de las grandes ciudades. Es por eso que el servicio de Internet satelital se volvió muy buscado ante la falta de infraestructura.

Durante el cierre de diciembre de 2025, Starlink mantiene una de sus propuestas más accesibles dentro del mercado. Se trata de una alternativa pensada para quienes necesitan una conexión estable, en zonas donde no llegan la fibra óptica ni las redes móviles de alta velocidad.

starlink apple Starlink en Argentina: planes disponibles en diciembre 2025 El plan más económico que ofrece Starlink en el país es el Residencial Lite, con un abono mensual de $38.000. Esta opción apunta a viviendas de uso fijo, como casas rurales, establecimientos productivos o localidades alejadas de grandes ciudades. El servicio incluye datos sin tope mensual, aunque con prioridad básica dentro de la red, lo que implica posibles reducciones de velocidad en horarios de alta demanda, especialmente entre la tarde y la noche.

Este esquema no exige permanencia mínima ni penalidades por baja, lo que permite interrumpir el servicio en meses de poco uso. El valor del pago se ajusta según las variables locales, aunque en los últimos meses se lo vio bastante estable.

Para acceder al sistema es necesario comprar el equipo. El kit estándar, que incluye antena auto-orientable, router Wi-Fi y cableado, tiene un precio cercano a los $499.999. También existe una versión más compacta, Starlink Mini, con un costo menor que ronda los $151.600, pensada para espacios reducidos. A eso se le suma el envío dentro del país, estimado en $24.400.

En cuanto al rendimiento, el Residencial Lite ofrece velocidades de descarga que suelen ubicarse entre 50 y 100 Mbps, con subidas de hasta 20 Mbps y una latencia que ronda de los 30 a 50 milisegundos. Estas cifras permiten navegar, hacer videollamadas ocasionales, acceder a plataformas educativas y gestionar tareas administrativas sin interrupciones. Dentro del catálogo también aparece el plan Residencial Estándar, con un abono mensual de $56.100. Esta alternativa brinda mayor prioridad de tráfico y velocidades más altas, pensadas para hogares con varios dispositivos conectados o personas que trabajan de manera remota. Para quienes se mueven con frecuencia, Starlink dispone de planes itinerantes. El Itinerante 50 GB cuesta $63.000 por mes y permite conexión en movimiento dentro del territorio nacional. Existe además una versión sin límite de datos por $87.500, orientada a usuarios que viven o trabajan de forma nómada.

