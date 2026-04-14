Irak acordó condiciones para eludir el bloqueo del estrecho de Ormuz: qué negoció con Irán y EEUU + Seguir en









Desde el Ministerio de Petróleo iraquí sostuvieron que "existen acuerdos con las partes" para esquivar la imposición sobre la vía marítima. El país, que exporta normalmente la mayor parte de su crudo a través de esa zona, venía usando rutas secundarias sirias.

Irak, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), exporta normalmente la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz. NAVCENT

Irak anunció este martes que llegó a un acuerdo con EEUU e Irán para eludir el bloqueo del estrecho de Ormuz, en medio del alto el fuego anunciado por dos semanas tras la guerra en tierra persa. La tensión en Medio Oriente causó estragos en los mercados energéticos, especialmente después de que la nación iraní bloqueara casi por completo este canal marítimo por donde pasaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

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En las últimas horas, Estados Unidos activó un bloqueo contra puertos iraníes y elevó la tensión con Irán, que respondió con amenazas de ataque en la región, mientras Pakistán impulsa nuevas acciones para evitar una escalada mayor. El conflicto, que ya lleva siete semanas, mantiene en vilo a la economía global y a la estabilidad regional.

Irak afirma que tiene "acuerdos" para eludir el bloqueo de Ormuz El portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Saheb Bazoun, declaró a la Agencia de Noticias Iraquí (INA) que "existen acuerdos con las partes estadounidense e iraní para eludir el bloqueo impuesto al estrecho de Ormuz, y con todas las partes para garantizar las exportaciones".

ormuz cerrado El portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Saheb Bazoun, declaró que "existen acuerdos con las partes estadounidense e iraní" para eludir el bloqueo. Irak, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), exporta normalmente la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz y se vio obligado a buscar rutas alternativas. A la vez, Bazoun declaró a INA que Irak utiliza rutas de exportación secundarias, como un oleoducto hacia el puerto turco de Ceyhan y a través del puerto sirio de Baniás.

Las autoridades anunciaron a principios de este mes que Irak comenzó a exportar crudo en camiones cisterna a través de Siria, tras reanudar la exportación de 250.000 barriles diarios a través de Ceyhan.

Se reactivan los intentos de diálogo entre EEUU e Irán, mientras continúa el bloqueo en el estrecho de Ormuz Aunque el alto el fuego anunciado la semana pasada parecía sostenerse, la disputa por el estrecho de Ormuz volvió a encender alertas. En paralelo, continúan los contactos diplomáticos para retomar negociaciones formales, luego de que no se alcanzara un acuerdo durante el último fin de semana. Pakistán propuso albergar una nueva ronda de conversaciones en los próximos días, en un intento por encauzar un proceso que, según funcionarios de ese país, forma parte de una estrategia diplomática sostenida y no de un hecho aislado.