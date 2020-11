Costo de transporte subió 5,52%

Al respecto desde la entidad explican: “Esta aceleración que se evidencia desde el mes de agosto contrasta con lo ocurrido durante los primeros siete meses del año, período en el cual la pandemia afectó de manera más crítica al sector: en los últimos tres meses, los costos del sector acumularon un 14,8%, casi cuatro puntos más que lo registrado entre enero y julio (10,7%)”.

Por su parte, el informe, que mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas del transporte de cargas de todo el país destaca que en lo que va del año los segmentos que lideran los incrementos fueron seguros (62,9%), patentes y tasas (57,9%), neumáticos (50,4%) y gastos generales (44,4%).

Otro punto clave que remarcan desde el sector del transporte de cargas es que a pesar de esta tendencia a la suba, los valores de este año aún están por debajo de lo registrado durante 2018 y 2019, que terminaron con incrementos del 61,5% y del 47%, respectivamente.

“Nos preocupa que aún faltando casi 2 meses para terminar el año, los neumáticos ya superen el 50% de aumento, estando muy arriba incluso de la inflación. No sólo es un problema para nosotros por el aumento de costos, sino por la oferta que es escasa en varios puntos de nuestro país. Si bien la brecha cambiaria bajó, eso no restableció una normal oferta de neumáticos para el sector. El año pasado este rubro superó el 70% de aumento. Ojalá no llegue a ese punto”, explicó Hugo Bauza, presidente de Fadeeac.