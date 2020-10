La economía creció 1,1% en agosto y prevén subas moderadas hacia fin de año

Según informó el INDEC, con excepción de Intermediación financiera (4,1%), el resto de los sectores tuvo caídas en agosto con respecto al mismo mes de 2019. Los sectores “Hoteles y restaurantes” (-56%) y “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” (-53,7%) fueron los de mayor caída interanual.

“A pesar de la recuperación de los últimos cuatro meses (20% acumulado desde el piso), la actividad recién recupera los niveles de marzo, que habían reflejado los primeros 15 días de la cuarentena. Todavía se ubica 10% por debajo del nivel al que operaba en febrero, antes de la pandemia. Desde una perspectiva de más largo plazo, los niveles son comparables a los de 2009”, resumió la consultora LCG.

Luego de desplomarse en marzo (-10,5%) y abril (-16,5%), el indicador evidenció subas mensuales de manera consecutiva. Aunque éstas se fueron desacelerando con el tiempo: en mayo el rebote fue de 9%; en junio, subió 7,6% y en julio, 1,7%. “Era esperable el dato. En agosto se vio cierta desaceleración de la recuperación, ya que no fueron muchas las actividades que volvieron a producir. Creo que, sobre todo, el mayor impacto se va a ver en septiembre, cuando empieza a incidir mucho más el descongelamiento de la industria de la construcción. Septiembre y octubre fueron meses donde se va a sentir mucho más ese efecto”, señaló a Ámbito Sergio Chouza, quien agregó: “Después, el resto de actividades más resentidas, como servicios sociales, lo que tiene que ver con la industria inmobiliaria, los restaurantes y hoteles, van a seguir cayendo fuerte”. En ese contexto, el economista sostuvo: “Me parece que agosto fue el mes de variaciones intermensuales más bajo, el resto de los meses va a acelerar un poquito. Seguramente cerremos el año convergiendo a niveles de caída consolidada un poco por debajo del 12%”.

Desde LCG, en tanto, señalaron: “Para septiembre esperamos que la recuperación de la actividad se mantenga. Por lo pronto, el 95% de las variables relevadas por el Índice de Difusión de LCG mostró crecimiento en términos desestacionalizados respecto a agosto. Para lo que resta del año la progresiva flexibilización de la cuarentena y la reapertura gradual de los sectores seguirán dando impulso a la actividad. De todas formas, un impacto más agudo del covid en el interior del país podría moderar esta dinámica en algunas provincias”. La firma proyecta, en ese marco, un crecimiento moderado para el último cuatrimestre del año de 0,5% mensual en promedio, con una caída de la actividad para 2020 “con un piso del 10%, pero no superior al 13%”.

Para Juan Ignacio Paolicchi, la actividad “puede haber tocado un techo si no aparecen medidas que estabilicen la cuestión cambiaria”. “Si la brecha sigue subiendo, probablemente lo que tengas que hacer es restringir aún más importaciones y eso va a pegar todavía más en el nivel de actividad. En ese sentido, me parece que septiembre, octubre y noviembre no van a ser meses donde se continúe la recuperación, quizá algún salto pequeño más cercano al 0,5%”, sostuvo a este diario el economista de la consultora Eco Go, quien agregó: “Algo de eso es también lo que se percibe en la información de alta frecuencia: lo que corresponde a recaudación, que tuvimos el dato de septiembre, si bien crece en términos reales, la verdad es que los impuestos vinculados al nivel de actividad todavía siguen muy por debajo. Me parece que no veo que despegue el nivel de actividad, al menos en el corto plazo”.