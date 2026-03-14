Cuánto salen los sillones para alentar a la Selección Argentina desde la comodidad de tu casa

Transitamos el año del Mundial 2026 y la ilusión está intacta. Conocé las mejores opciones para ver los partidos en casa.

Para la Copa del Mundo 2026, no sólo hace falta una buena tele, sino también un buen sillón.

El Mundial 2026 se acerca y la expectativa de los fanáticos del fútbol crece en todo el mundo. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos, México o Canadá para acompañar a la Selección Argentina en la tribuna, por lo que muchos ya empiezan a prepararse para vivir los partidos desde casa.

En ese contexto, el living se convierte en el lugar principal para disfrutar del torneo. Además de contar con un buen televisor y un sistema de sonido que permita sentir la emoción de cada jugada, también es importante tener un espacio cómodo donde ver los partidos durante varias horas.

Por eso, los sillones pasan a ser un elemento clave para quienes quieren seguir cada encuentro de la Selección con la mayor comodidad posible. Hoy en el mercado existen muchas opciones con diferentes tamaños, materiales y precios que se adaptan a todo tipo de hogares y presupuestos.

Antes de elegir un sillón para el living es importante considerar el espacio disponible en la casa . Las dimensiones del ambiente suelen ser determinantes para definir si conviene un modelo compacto, uno de tres cuerpos o incluso un sofá esquinero que aproveche mejor el lugar.

Conocé los diferentes sillones para ver esta copa del mundo de la manera más cómoda.

Otro aspecto clave es la comodidad. La densidad de la espuma, la profundidad del asiento y la calidad del respaldo influyen directamente en la experiencia de uso, especialmente si se trata de ver partidos largos o pasar varias horas sentado frente al televisor.

El tipo de tapizado también es fundamental. Existen telas resistentes como el chenille, el lino o la pana, así como opciones de ecocuero que ofrecen un aspecto elegante y fácil limpieza. En los últimos años también ganaron popularidad las telas antimanchas, pensadas para un uso cotidiano intenso.

Ver el Mundial Nada como un buen sillón para ver el Mundial 2026. Imagen: Freepik

Finalmente, es recomendable prestar atención a la estructura del sillón. Los modelos con bases de madera reforzada o estructuras metálicas suelen ofrecer mayor durabilidad, mientras que algunos diseños incorporan funciones adicionales como camastros, respaldos reclinables o sistemas de sofá cama.

Los tipos de sillones en el mercado

Dentro del mercado actual existen distintos tipos de sillones que se adaptan a diferentes necesidades. Uno de los más comunes es el sillón de dos cuerpos, ideal para espacios pequeños o departamentos donde se busca optimizar el lugar sin perder comodidad.

También están los sillones de tres cuerpos y los modelos esquineros o en “L”, que son más grandes y permiten acomodar a varias personas al mismo tiempo. Este tipo de muebles suele ser el preferido para livings amplios o para quienes disfrutan ver partidos y eventos deportivos en grupo.

Otra alternativa son las poltronas individuales y los sillones reclinables, pensados para quienes priorizan el confort personal. Además, los sillones cama se volvieron populares por su funcionalidad, ya que permiten transformar el living en un espacio para dormir cuando es necesario.

Ver el mundial Cuáles son los precios de los sillones para ver este mundial. Imagen: Freepik

Precios de los sillones en marzo 2026

En el segmento más económico se encuentran principalmente los sillones individuales o poltronas simples, así como algunos modelos básicos de dos cuerpos. Estos productos suelen ubicarse aproximadamente entre $150.000 y $450.000, dependiendo del diseño, el tipo de tela y la calidad de la estructura.

En el rango intermedio aparecen los sillones de dos y tres cuerpos con materiales de mejor calidad, espumas de mayor densidad y telas más resistentes. En estos casos, los precios suelen ubicarse aproximadamente entre $450.000 y $850.000, especialmente cuando incluyen tapizados premium o tratamientos anti manchas.

Por último, en el segmento más alto se encuentran los sillones grandes, los modelos esquineros y los diseños con funciones especiales como camastros móviles o mecanismos reclinables. Estas opciones pueden superar los $850.000 y alcanzar valores cercanos a $2.600.000, según el tamaño, la calidad de los materiales y el nivel de confort que ofrecen.