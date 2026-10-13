Día de la Madre: esperan un gasto promedio de $55.800 en medio de un consumo debilitado

Las experiencias, los perfumes y la indumentaria encabezan las preferencias, en un contexto de consumo todavía debilitado y recuperación gradual del poder adquisitivo.

El consumo continúa condicionado por la evolución de los salarios, la inflación y las dificultades financieras de las familias.

El próximo domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina , una de las fechas comerciales más importantes del año. En este contexto, un relevamiento de la consultora Focus Market estimó que los argentinos destinarán, en promedio, $55.800 por regalo, mientras que las experiencias, los productos de perfumería y la indumentaria aparecen entre las opciones más elegidas.

El informe también analizó los canales de compra preferidos por los consumidores y la evolución interanual de los precios de distintos productos, en un escenario marcado por la debilidad del consumo y una recuperación todavía limitada de los ingresos familiares.

"El día de la madre es la segunda fecha comercial más importante del año y una gran oportunidad para incrementar los volumenes de ventas minoristas en contexto donde las mismas de acuerdo a la CAME tuvieron un crecimiento interanual de 0,5% en Septiembre 2026 pero cayeron 1,2% frente a Agosto 2026 y tienen una contracción del 2,1 % en el acumulado del año", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market .

Según el relevamiento, las experiencias lideran las preferencias con el 39% , una categoría que incluye cenas, desayunos a domicilio y tratamientos de spa.

En segundo lugar se ubican los productos de perfumería, cosmética, estética y belleza, con el 17%, seguidos por indumentaria (12%) e informática, como notebooks y tablets (9%).

El resto de las preferencias se distribuye entre flores y plantas (6%), calzado (5%), marroquinería (3%), tecnología y electrodomésticos (2,5%) y bazar y regalos (2%).

En menor proporción aparecen bijouterie (1%), relojería (1%), lencería (1%), artículos deportivos (0,7%), smartphones (0,5%) y blanco y mantelería (0,3%).

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los comercios tradicionales de cercanía concentran el 33% de las preferencias, seguidos por el comercio electrónico, con el 25%.

Dentro de las compras online, los marketplaces representan el 40%, las tiendas virtuales el 24%, Instagram el 19%, Facebook el 5% y otros canales el 12%. Por su parte, los shoppings reúnen el 21% de las preferencias, los outlets el 11% y los supermercados el 10%.

Cuánto cuestan los regalos para el Día de la Madre

El relevamiento de Focus Market también comparó los precios de algunos de los productos más elegidos con los registrados durante 2025. Entre las experiencias, un circuito de spa de dos horas y media, con desayuno o merienda incluido, alcanza los $171.800, lo que representa un incremento interanual del 30%. En tanto, un desayuno a domicilio cuesta $62.000, un 19% más que el año pasado.

En perfumería, un conjunto nacional de perfume y desodorante tiene un precio de $42.500, con un aumento del 29% interanual. Por su parte, un pack importado de perfume y loción corporal alcanza los $244.832, un 15% más que en 2025.

En indumentaria y calzado, una remera básica de algodón cuesta $29.900, un 11% más que el año pasado, mientras que un jean clásico se ubica en $96.900, con un incremento del 8%. Las zapatillas urbanas, en tanto, alcanzan los $94.999, un 6% por encima del valor del año anterior.

El consumo sigue condicionado por los ingresos y las deudas de los hogares

Más allá de las expectativas comerciales por el Día de la Madre, el informe advierte que el consumo continúa condicionado por la evolución de los salarios, la inflación y las dificultades financieras de las familias.

"La inflación continúa mostrando cierta inflexibilidad y, aunque se observa una desaceleración respecto de los niveles más elevados, todavía estamos lejos de una recomposición sólida del ingreso de los hogares. El salario viene recuperando poder adquisitivo, pero lo hace a un ritmo muy lento y con una diferencia importante según el sector y el nivel de ingresos. Una parte importante de los hogares todavía está priorizando recomponer su situación financiera antes que aumentar el consumo. Hay argentinos que vienen de meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes, y recién ahora comienzan a salir de esos procesos de mora", explicó Di Pace.

En este escenario, el financiamiento vuelve a ocupar un lugar relevante en las decisiones de consumo. Sin embargo, desde la consultora advierten que una mayor demanda de crédito no necesariamente implica una recuperación sostenida de las ventas.

“El crédito vuelve a ocupar un lugar relevante en la economía familiar. No necesariamente porque haya un boom de consumo, sino porque muchas familias necesitan crédito para ordenar sus cuentas, refinanciar deudas, afrontar gastos importantes o recuperar cierto nivel de consumo que habían postergado. La evolución del crédito va a ser un indicador clave para medir la recuperación real de los hogares. Si el salario mejora, pero una parte significativa de ese ingreso adicional se destina a cancelar deudas acumuladas, la capacidad de consumo se recupera mucho más lentamente”, detalló el director de Focus Market.