Diálogos de Wall Street

La inflación no depone su rebeldía, pero la FED no pierde los estribos y los mercados operan en calma bajo la protección de Powell. ¿Va a durar esta pax monetaria, Gordon Gekko?

G.G.: En principio, el informe no es tan malo como parece a simple vista. Hubo una revisión a la baja de la data previa y, por ende, el alza final no es tan pronunciada. Pero, la razón de fondo es otra. Ocurre que la FED es amiga. Y permanece muy amistosa en circunstancias que podrían justificar su hostilidad. Y no es una expresión de deseos. No. Powell lo volvió a confirmar con sus comentarios a medida.