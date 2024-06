Diálogos de Wall Street

P.: Y que tienen que seguir observando la data para tomar una decisión.

G.G.: Eso está muy claro.

P.: Es muy difícil así que la rebaja de tasas se produzca pronto. Aunque haya una mejoría.

G.G.: Tendría que ser sustancial. O, por lo menos, debería clavar la espina de la duda sobre la conveniencia de alargar la espera. En cuyo caso, el motor de la acción podría ser también un deterioro preocupante del mercado laboral o de la economía real.

P.: O un problema crediticio.

G.G.: Tal cual.

P.: ¿Qué hay del drama de las hipotecas del sector comercial?

G.G.: Continúa el sangrado, pero no es un problema sistémico. No deja de ser un tema micro importante. Pero no derrama a la macro. Ni pone en tela de juicio la marcha del sector bancario en su conjunto.

P.: La FED no va a recortar las tasas por ese asunto en particular.

G.G.: La renovación de deudas tomadas a bajas tasas en el pasado, y que deberá hacerse a rindes más elevados, es una razón preventiva para pensar en bajar las tasas. Pero no hay urgencia. Y no se hará si la FED no gana confianza primero en el comportamiento de la inflación.

P.: ¿Que se enfríe el gasto del consumidor no debería facilitar el proceso?

G.G.: Sin dudas. Las ventas minoristas treparon menos de lo esperado en mayo. Y, después de una revisión, sabemos que cayeron en abril y no se mantuvieron estables como pensábamos. Las ventas minoristas responden por un 30% del gasto de consumo. Y están sesgadas hacia la compra de bienes, que se dispararon en la pandemia y hoy son la parte menos pujante. Sabíamos que el gasto real de consumo cayó 0,1% en abril. Y ahora es dable imaginar que quizás retrocedieron un poco más. Pero, ¿se enfrían en mayo? Parecería que repuntan. Suavemente, pero vuelven a crecer.

P.: O sea que no es un argumento para que la FED se apure.

G.G.: No hay apuro. La producción industrial aumentó 0,9% en mayo. ¿Se acuerda del debate que desataron los informes PMI de la industria manufacturera?

P.: Sí, el de S&P Global señalaba una recuperación potente mientras que el que publica ISM decía todo lo contrario.

G.G.: Bueno, incógnita despejada. La industria se reanimó en mayo. Y los servicios, que hoy son la parte del león de la actividad, también. Aquí no había discusión. Los dos informes detectaron lo mismo.

P.: Entiendo. Más allá de las ventas minoristas, la economía no pisa ningún freno.

G.G.: Piense en los 272 mil nuevos empleos netos que se crearon en mayo para reforzar esa idea. El pronóstico "nowcast" de la FED de Atlanta que dio mucho que hablar…

P.: Porque se precipitó y pasó de sugerir un crecimiento de 4,2% para este trimestre a una cifra de 1,7%...

G.G.: Tal cual. Fue el principal difusor de la tesis de un enfriamiento súbito. Desde la semana pasada marca un nivel muy rozagante de 3,1%. Y no varió después de incorporar la data reciente.

P.: ¿Es razonable esperar un recorte de tasas, no el mes que viene, pero sí en septiembre? Es lo que indican los futuros de Chicago.

G.G.: Si la inflación se modera y repite números como los de mayo no es descabellado pensarlo.

P.: La inflación de mayo dio cero y no es fácil que se repita.

G.G.: Si la inflación núcleo -o la mediana- se mantienen en torno a 0,2% por mes creo que una baja en septiembre tendría chances. Sobre todo, si el mercado laboral acompaña y también modera su empuje.

P.: ¿Usted qué cree?

G.G.: Después de la elección va a ser más fácil tomar la decisión. Como dijo Neel Kashkari, el presidente de la FED de Minneapolis, “es razonable pensar que la FED no va a bajar las tasas antes de diciembre”. No es imposible que se muevan antes, pero a esta altura preferirían no hacerlo. Y no van a tocar nada si no surgen primero muy buenas razones para darse prisa.