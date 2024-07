Diálogos de Wall Street

Pasó Powell por el Congreso. Otro récord en la Bolsa. ¿Qué les dijo a los senadores que no supiéramos nosotros, Gekko?

Periodista: Antaño se las conocía como las sesiones Humprhey–Hawkins. Hoy no tienen nombre, pero la faena es la misma. El titular de la FED presta testimonio ante el Congreso, visita ambas cámaras dos veces al año, en febrero y en julio. ¿Qué conclusiones extraer de su presentación? ¿Y de las respuestas a las preguntas de los legisladores? ¿Alguno lo puso en aprietos?

Gordon Gekko: No. Jerome Powell fue muy claro en el sentido de que no pretendía arrojar pistas sobre los próximos pasos de la FED. Sin embargo, mi impresión es que confirmó la voluntad del banco central de pivotear y encarar pronto la baja de tasas.

G.G.: No habló de fechas, no nos quiso preparar para nada en concreto, ni tampoco sufrió ningún acoso de los senadores. La data del primer trimestre fue un sobresalto. Inesperado. Lo que la FED necesita es más números como los de abril y mayo. No precisa que la inflación se arrime a 2%. Reducirá las tasas antes, porque los riesgos están balanceados ya, después de dos años de ajuste.