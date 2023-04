Dólar soja: la semana se inicia con la expectativa de una mayor liquidación

Según explican desde la industria aceitera, el mayor inconveniente que atraviesa la operatoria y que frena el ingreso de divisas, es que la sequía que redujo la cosecha hasta las 22 millones de toneladas, pero eso no es todo. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, explicó que otros factores que dificultan las exportaciones de soja son el "mercado cambiario inquieto" y "el precio", sobre el cual -explicó- "el productor tenía expectativa de que sea mayor para tratar de paliar alguna de las consecuencias de la sequía y no lo está viendo porque las fábricas no están en condiciones de pagarlo porque el tipo de cambio no supera los $300".