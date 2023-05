El equipo económico de Milei

Dios los cría, la crueldad y la avaricia los amontona. Milei sumará dos ¿“caras nuevas”? a su equipo económico, el economista Carlos Rodríguez Braun, exviceministro de Menem, y Roque Fernández (antes Frente de Izquierda Popular y UCEDE) exministro de Economía de la Nación y presidente del BCRA durante el gobierno de Carlos Menem. Este último, con la coherencia y convicciones de Patricia Bullrich. Oportunamente Roque Fernández habló de “Golpe de Estado mediático” para referirse a la actitud que los medios masivos de comunicación, principalmente los diarios Clarín y La Nación y afirmaba que “los dueños de los medios dicen que su objetivo es el bien común, pero no es cierto: un medio no puede subsistir si no gana plata”. Poco después Fernández debió disculparse por utilizar la expresión “Golpe de Estado”.