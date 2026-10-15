El FMI alertó por la desaceleración del crecimiento en Asia por IA, crisis energética y la suba de tasas

El organismo estimó que el crecimiento regional se moderará respecto a las previsiones. Advirtió sobre los riesgos del conflicto en Medio Oriente, el endurecimiento de la Reserva Federal y la volatilidad en las acciones tecnológicas.

El Fondo Monetario Internacional proyectó este jueves que la economía asiática desacelerará su ritmo de crecimiento el próximo año. El organismo encendió las alarmas por la escalada de riesgos asociados a la crisis energética desatada por el conflicto en Medio Oriente, una eventual corrección en el boom de la inteligencia artificial y el impacto del alza en los rendimientos de la deuda soberana.

En ese marco, el FMI advirtió en su último informe sobre Asia-Pacífico que las dudas respecto a los próximos pasos de la Reserva Federal de EEUU amenazan con prolongar la volatilidad en los mercados financieros de la región asiática.

"Los tipos de cambio y los flujos de capital se han vuelto más volátiles desde la crisis energética de este año", y varias economías emergentes están experimentando presiones a la depreciación, indicó el organismo en el informe publicado durante sus reuniones anuales en Tailandia.

Pese a que la inversión extranjera directa mantiene su solidez en Asia, el FMI alertó que el escenario convive con la fuga de capitales especulativos en sectores clave , citando como ejemplo la salida de fondos de las acciones tecnológicas en Corea del Sur.

En ese sentido, el organismo señaló que "se prevé que la política monetaria de EEUU siga endureciéndose este año. Es probable que la combinación del endurecimiento de la política monetaria y las presiones fiscales en la mayoría de las principales economías avanzadas mantenga las presiones al alza sobre los rendimientos en toda Asia y el Pacífico".

El detalle

El FMI señaló que prevé un crecimiento para la economía asiática del 4,8% en 2026 y del 4,4% en 2027. Cabe precisar que, si bien ambas cifras representan una revisión al alza respecto de las proyecciones de abril, continúan reflejando una desaceleración en comparación con la expansión del 5,0% registrada en 2025.

El auge de la inteligencia artificial se consolidó como el gran motor de las economías desarrolladas de Asia. Según el estudio, el impulso de este sector permitirá acelerar el crecimiento regional al 3,2% en 2026, superando con holgura el 2,5% registrado el año anterior.

El auge de la inteligencia artificial se consolidó como el gran motor de las economías desarrolladas de Asia.

Los países emergentes de Asia continúan siendo el principal dinamizador de crecimiento de la región, aunque se prevé que su ritmo de expansión se modere al 5,1% en 2026, frente al 5,6% registrado el año pasado, impulsado por el impacto del alza en los precios de la energía.

"Los riesgos para las perspectivas siguen inclinándose a la baja", ya que un prolongado estancamiento en el conflicto de Oriente Medio podría mantener elevados los precios de las materias primas y agotar las reservas de petróleo, señaló el FMI.

Factores a tener en cuenta en Asia

Una eventual corrección en el boom de la inteligencia artificial representaría un duro golpe para la economía global, pero sus secuelas se sentirían con mayor fuerza en Asia, una región profundamente vinculada al ensamblaje y fabricación de tecnología de vanguardia.

El FMI advirtió sobre un posible efecto contagio en los mercados de deuda: el alza del rendimiento de los bonos en potencias como EEUU, el Reino Unido, Europa y Japón amenaza con trasladarse a Asia. Esto encarecería el financiamiento en una región con cuentas públicas golpeadas, encendiendo las alarmas por el costo de repagar la deuda soberana.

Riesgos clave: Crisis energética, corrección IA y alza de deuda soberana.

El foco en los precios

Las reuniones del FMI de esta semana estuvieron centradas en la preocupación por el aumento de la deuda, la subida en los rendimientos de los bonos y los riesgos derivados del auge de la IA. Estas inquietudes se suman a los dolores de cabeza de los responsables políticos por la crisis energética atribuida al conflicto en Medio Oriente, que provocó aumentos generalizados en la inflación.

El índice bursátil japonés Nikkei se desplomó casi un 5% este jueves, golpeado por una fuerte caída en las acciones tecnológicas ante la creciente preocupación por la rentabilidad del sector de la inteligencia artificial. El retroceso se profundizó tras conocerse elevadas cifras de inflación en EEUU, que reavivaron los temores a nuevas subas en las tasas de interés de la Fed.

Impacto regional: Volatilidad financiera y presiones a la depreciación en economías emergentes.

"Los bancos centrales deben comunicarse con claridad y estar preparados para endurecer la política monetaria cuando las expectativas estén menos ancladas, los marcos sean menos creíbles o la inflación sea más persistente. Para respaldar esto, debe mantenerse la independencia de los bancos centrales", señaló el FMI.