Flávio Bolsonaro suma apoyos del Centrão de cara al balotaje contra Lula da Silva

A menos de 48 horas de confirmarse la segunda vuelta presidencial en Brasil, el candidato opositor recibió el respaldo de los excandidatos Romeu Zema y Ronaldo Caiado y avanzó en las negociaciones con otras fuerzas. Novo y la federación integrada por União Brasil y Progresistas preparan anuncios de apoyo al senador.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) avanzó en la construcción de una alianza con sectores de la centroderecha y el centro político (Centrão) para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil .

Menos de 48 horas después de quedar definido el balotaje, dos candidatos que quedaron fuera de la carrera presidencial, Romeu Zema (Novo) y Ronaldo Caiado (PSD) , expresaron su respaldo a Bolsonaro.

El senador busca ahora ampliar esa base con el apoyo de los principales partidos vinculados al bloque de centroderecha. Las negociaciones se aceleraron después de la primera vuelta, en la que Flávio terminó por encima de Lula , y tras el fortalecimiento de las fuerzas de derecha en el Congreso.

Caiado se reunió este martes 6 con Bolsonaro durante un evento realizado en Goiânia , capital del estado de Goiás, donde oficializó su apoyo al candidato del PL.

También participaron el gobernador electo de Goiás, Daniel Vilela (MDB) ; la senadora electa y esposa de Caiado, Gracinha Caiado (União Brasil) , y el también senador electo por el estado Gustavo Gayer (PL) .

Para trasladarse hasta Goiânia, Bolsonaro viajó acompañado por el gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); su coordinador de campaña, Rogério Marinho (PL), y Wilder Morais (PL), quien compitió por la gobernación de Goiás.

Los brasileños definirán el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro. Justiça Eleitoral

El respaldo al candidato del PL también comenzó a fortalecerse entre referentes vinculados con el sector agroindustrial. Tras la actividad, hubo una reunión en Brasilia con representantes del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).

La senadora Tereza Cristina (PP-MS) aseguró que la federación integrada por Progresistas y União Brasil alcanzó un consenso para respaldar a Bolsonaro y anticipó que la decisión será formalizada durante una reunión.

Las negociaciones con Republicanos

Otro de los partidos con los que avanzaron las conversaciones fue Republicanos, fuerza que integra Tarcísio de Freitas, para conseguir su apoyo.

Según Tereza Cristina, las negociaciones con el presidente del partido, Marcos Pereira, incluyeron no solo la elección presidencial, sino también las futuras disputas por las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado Federal.

Las conversaciones se concentraron principalmente en cuestiones programáticas y en los puntos de coincidencia entre las diferentes fuerzas de centroderecha.

Bolsonaro también destacó públicamente el perfil de Republicanos y señaló que las negociaciones con Pereira giraron alrededor de propuestas y agendas compartidas. Además, mencionó la gestión de Tarcísio en São Paulo como ejemplo de las coincidencias programáticas e ideológicas entre ambos espacios.

Novo y União Brasil-PP preparan su respaldo

El partido Novo realizará este miércoles 7 una reunión para oficializar su apoyo a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta ante el actual mandatario.

El anuncio está previsto durante una conferencia de prensa en Brasilia, después de un encuentro en el que la nueva representación parlamentaria de Novo será presentada al candidato del PL. Bolsonaro estará presente en la actividad, que tendrá lugar en su sede de campaña.

Por otro lado, según informó CNN Brasil, la federación União Progressista, conformada por União Brasil y PP, también prepara un evento para este miércoles en el que anunciará formalmente su respaldo al senador.

El acercamiento entre esos sectores y Bolsonaro había comenzado antes de conocerse el resultado de las elecciones. El candidato mantuvo conversaciones con Ciro Nogueira y con el presidente de União Brasil, Antonio Rueda, aunque la federación había condicionado cualquier definición al desempeño electoral del senador en la primera vuelta.

La ventaja conseguida por Flávio Bolsonaro frente a Lula el domingo 4 y el avance de la derecha en el Congreso aceleraron las negociaciones con esas fuerzas políticas.

Con los primeros respaldos ya confirmados y otros próximos a formalizarse, Bolsonaro busca consolidar una coalición más amplia para la segunda vuelta. Flávio y Lula volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre, cuando se definirá quién será el próximo presidente de Brasil.

Qué es el centrão y por qué es clave para gobernar Brasil

El Centrão es un bloque informal y multipartidario que reúne principalmente a fuerzas de centro y centroderecha del Congreso brasileño. No funciona como un partido ni responde a una única ideología: su característica central es la capacidad de negociar con gobiernos de distinto signo político para construir mayorías parlamentarias. Entre las principales fuerzas asociadas al espacio aparecen Progressistas, União Brasil, MDB, Republicanos y PSD.

Su origen se remonta a la Asamblea Constituyente de 1987-1988, aunque su configuración actual tomó fuerza a partir de 2014, cuando distintos bloques parlamentarios comenzaron a coordinarse para aumentar su capacidad de negociación frente al Poder Ejecutivo. El fenómeno está vinculado al presidencialismo de coalición brasileño, un sistema fragmentado en el que un presidente necesita construir acuerdos con numerosas bancadas para aprobar leyes y sostener su agenda en el Congreso.

El Centrão se convirtió así en una pieza central del poder político brasileño porque puede inclinar sus apoyos según cada negociación. En las elecciones de 2026, las principales fuerzas del bloque mantuvieron una estrategia de cautela en la disputa presidencial y priorizaron su peso en el Congreso y en los estados. Aunque perdió bancas en la Cámara, continúa siendo determinante para cualquier gobierno que necesite aprobar leyes y reformas a partir de 2027.