Tasas de la Fed: Barclays y Goldman no ven recortes de corto plazo y J.P. Morgan ya anticipa subas en 2027

Se enfrían las expectativas de baja de tasas por parte de la Reserva Federal ante un mercado laboral aún sólido y tensiones entre Trump y Powell, que suman incertidumbre.

Las expectativas de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) recorte las tasas de interés en el corto plazo se desvanecen, según predicen las principales entidades bancarias estadounidenses. Datos del mercado laboral del viernes pasado indican que la economía no se está deteriorando lo suficiente como para apresurar una baja en las tasas . A esto se le suma el conflicto entre el presidente Donald Trump , y el titular de la entidad, Jerome Powell , que agregan un condimento extra a las tensiones por la independencia de la institución.

Así, mientras Barclays y Goldman Sachs se suman a Morgan Stanley en sus proyecciones de postergar los recortes de tasas hasta mediados de 2026, desde J.P. Morgan anticipan que el próximo movimiento de la Reserva Federal de EEUU podría ser una suba de tasas de 25 puntos básicos en el tercer trimestre de 2027.

"Si el mercado laboral se debilita nuevamente en los próximos meses, o si la inflación cae sustancialmente, la Fed aún podría flexibilizar su política monetaria más adelante este año", dijo el J.P. Morgan. Sin embargo, desde la entidad esperan que la dinámica del empleo "se ajuste en el segundo trimestre y que el proceso de desinflación sea bastante gradual".

Cabe resaltar que tanto Goldman Sachs como Barclays , que habían pronosticado recortes para marzo y junio, ahora esperan una reducción de 25 puntos básicos en septiembre y diciembre, respectivamente."Si el mercado laboral se estabiliza como esperamos, el FOMC probablemente pasará del modo de gestión de riesgos al modo de normalización ", sostuvo Goldman, mientras que Morgan Stanley también revisó el viernes su pronóstico de recortes de tasas en junio y septiembre, desde enero y abril.

Pero no todos los bancos modificaron sus estimaciones. Wells Fargo y BofA Global Research mantuvieron sus proyecciones de que habrá dos recortes, el primero entre marzo y junio y, el segundo, entre junio y julio. "La combinación de datos es consistente con nuestra opinión de que el crecimiento del empleo en equilibrio podría estar cayendo (shock de oferta laboral) incluso más rápido de lo que la Fed admitirá", agregó BofA .

Presiones de Donald Trump, un mercado laboral sólido y crisis geopolíticas

Según indicó PPI, hay que resaltar que "la semana pasada tuvimos un job report relativamente sólido, lo que podría llevar a que la Fed baje el rango de tasas de manera más gradual". Si bien la creación neta de empleo fue algo menor a la esperada (ya que las nóminas no agrícolas sumaron 50 mil puestos en diciembre, cuando lo estimado era un aumento de 70 mil), la tasa de participación bajó de 62,5% a 62,4%, lo que permitió que la tasa de desempleo cierre el año en 4,4%, por debajo del 4,5% que anticipaba el mercado.

Otro de los eventos que por estas horas pesa en la Fed, fue la confirmación de que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra Jerome Powell, vinculada a la renovación de la sede de la Fed en Washington y a declaraciones realizadas ante el Congreso. Desde Wise Capital, resaltaron que, "desde el entorno Powell denunciaron que la ofensiva responde a la negativa del organismo a ajustar las tasas de interés en función de las preferencias políticas de la Casa Blanca".

Esta embestida, se suman mayores tensiones geopolíticas, "con un endurecimiento del discurso de Washington y nuevos focos de conflicto en Medio Oriente y América Latina. Este combo refuerza la aversión global al riesgo y lleva a los inversores a exigir una mayor prima para mantener posiciones en activos denominados en dólares", agregaron desde este mismo informe.

Cambio en las proyecciones de tasas: cómo impacta en el mercado

Consultado por Ámbito, el economista Leonardo Anzalone, director de CEPEC, dijo que "la expectativa de que la Reserva Federal postergue los recortes de tasas hasta junio implica, en primer lugar, la validación de un escenario de política monetaria más restrictiva por más tiempo, consistente con una inflación que desacelera pero no converge aún con claridad al objetivo".

Para los mercados globales, "esto refuerza un contexto de tasas reales elevadas en Estados Unidos, sostiene rendimientos altos en la curva de Treasuries y limita el apetito por riesgo, especialmente en activos financieros más sensibles al costo del capital y al financiamiento en dólares", amplió.

También en diálogo con este medio, Rafael Di Giorno de Proficio, aseguró que "en realidad es Donald Trump el que está presionando para que bajen tasas, mientras que los directivos de la Fed no están en ese modo sino con una posición más neutral y en data driven, como dicen ellos, que implica que, las decisiones dependen de los datos que vayan apareciendo".

En cuanto a la reacción de los mercados, aseguró que "ya tienen descontado en precios la posibilidad" de que los recortes sean después de junio. "Aunque se hubieran seguido bajando las tasas de interés de corto plazo, eso no habría tenido un gran impacto en las tasas de largo plazo, como las de 10 años. Y esas tasas de largo plazo son las que más influyen en los precios de acciones y bonos", añadió.

Por último, según Anzalone, la postergación de la baja en las tasas de referencia de la Fed tiene implicancias directas en la Argentina ya que "encarece el costo de oportunidad de los activos locales, limita la compresión del riesgo país y mantiene elevado el umbral de acceso al financiamiento externo, justo en un momento en el que el programa económico depende críticamente de la acumulación de reservas".