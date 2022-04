Cuál será la posible suba de tasas de la Fed y cómo reaccionará el mercado

Al respecto indicó que "el mercado ya tiene previsto un recorrido de bastantes subas de tasas hasta fin de año". "Me parece que la Fed por una cuestión de credibilidad no le queda otra que subir 50 puntos básicos en esta ocasión", dijo y opinó "una suba de 50 puntas es casi lo esperado por el mercado. No debería alterar demasiado".

Pese a esto, aclaró que, en un momento, "el mercado le dio una probabilidad de suba de 75 puntos pero que, con el dato de PBI y de inflación mayorista CORE de esta semana, que fue un poco por debajo de lo estimado esa posibilidad casi que desapareció".

Por su parte, el analista de mercados, Santiago Llull, en diálogo con Ámbito, sostuvo: "La Fed necesita subir las tasas para poder regular un poco la economía de Estados Unidos que se la está pidiendo. Cuando hay una suba de tasas muchas de las inversiones se van a una tasa libre de riesgo, sobretodo los bonos del Tesoro de Estados Unidos".

En cuánto a los sectores perjudicados, Llull opinó que "le saca la posibilidad de inversión a las compañías de crecimiento, como las tecnológicas, que son las que más pierden" y que ese flujo de inversiones "se van al sector financiero".

"Estas compañías tecnológicas, además, pierden porque la mayoría de las empresas tienen préstamos y están endeudadas y se encarece también el préstamo. Por ende, lo que hace esta suba de tasas de la Fed la hace perder capacidad y rentabilidad a las compañías tecnológicas", analizó.

A su vez, indicó que "las compañías tecnológicas están poniéndose a prueba en balaces trimestrales y tuvieron una muy mala semana de balances. Google, Amazon, Microsoft pueden seguir cayendo. No cumplieron con las metas que el mercado tenía previstas para estas acciones tecnológicas".

"Cuando la Fed sube la tasa, el mercado tiene un gran simbonazo y los que más se benefician son los sectores financieros y no tanto los tecnológicos. Tenemos que ver qué va a pasar con la guerra, cuánto va a durar porque ya estamos entrando en el invierno en este lado del mundo y vamos a tener que ver que pasa con el consumo", cerró.