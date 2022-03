La Fed subió las tasas, la Bolsa vuela y todos discuten la próxima curva

Fue un pequeño paso para la Fed, pero un gran salto para la comunidad. El banco central comenzó la suba de tasas con un retoque de un cuarto de punto y Wall Street montó, no un drama sino una ofensiva relámpago, su mejor semana desde 2020. El S&P 500 trepó 6,1%, el Dow Jones, 5,5% y el Nasdaq, el más baqueteado, 8,1%. ¿Esto es una burbuja? No se sabe, la tozudez del rally no lo contesta. Resiste al estrés y a las agresiones, que son misiles tierra-aire y no alfileres. No caben dudas, sin embargo, de que la exuberancia está alentada por la Fed. Su testimonio siempre cuenta. Por extraño que parezca, el signo de su intervención importa menos. Su palabra es decisiva cuando hunde las tasas a cero y también ahora que las levanta y jura y perjura no cesar este año ni el próximo. Cuando arría las tasas, porque nos salva del purgatorio; cuando las infla, confirma la tierra prometida de una recuperación robusta (aunque Ucrania sea un infierno). De ahí que la Bolsa no aceleró hasta conocer el mensaje de Jay Powell y su cartografía actualizada. ¿Una síntesis? Urge izar la tasa de fed funds lo más rápido posible a su nivel neutral, 2,40%. Son ocho aumentos de un cuarto de punto. Si la Fed hubiera sabido lo que sabe hoy, reconoció Powell, habría empezado la faena mucho antes (como pedían James Bullard y el gobernador Waller). Bullard abogó en disidencia por un incremento de medio punto. Quiere llegar más alto: 3% en diciembre. Que nadie se sorprenda si la Fed le da la razón y duplica el calibre de sus disparos en mayo o junio. Para mayo además tendrá lista la estrategia de reducción de la hoja de balance (un endurecimiento cuantitativo más filoso que la versión pos Lehman). Que quede claro: la prioridad es combatir la inflación. Pero, si fuera el crecimiento, se debería hacer exactamente lo mismo. No hay que matar la “gallina de los huevos de oro”, la fe de hierro en la estabilidad del régimen monetario. Mientras los precios al consumidor, los últimos 30 días, crecieron a 10% anualizado, las tasas a 30 años no se despegan más allá de 2,5%. La inflación que se espera dentro de cinco años sigue clavada en la meta de 2%. Esa es la losa firme que hay que preservar, sobre ella se asientan la valuación de los mercados y la recuperación de la economía real.