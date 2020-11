El FMI quiere sólo 1,5% de emisión en 2021

En privado, y no tanto, Martín Guzmán deslizó ante los observadores fiscalizadores del FMI; que su seria intención es mantener el control fiscal bajo control durante el 2021, pensando en un porcentaje más cercano al 4 que al 4,5%. Si esto fuera cierto, el problema entre lo que reclama el FMI y lo que figura en el Presupuesto, acortaría diferencias y se ubicaría 1% del PBI entre lo que el ministro de Economía quiere emitir y lo que el Fondo fija como límite. La reflexión local es que no puede haber peleas serias por una distorsión tan baja. Y que, en definitiva, a Mauricio Macri y si experimento 2018- 2019 le han perdonado cosas peores y más peligrosas para la economía. Incluyendo, a los ojos del Gobierno argentino, la posibilidad de utilizar unos u$s9.000 millones totales para ejecutar política cambiaria de contención del tipo de cambio; algo que no está permitido por la Carta Orgánica del organismo financiero internacional. Un desvío que, por otro lado, fue reconocido por parte de la delegación que en noviembre visitó Buenos Aires para darle la definición técnica al contenido de la “Carta de Intención” que se negocia a tiempo de descuento en estos días. En este sentido, y tal como adelantó este diario, desde hoy los funcionarios argentinos y los hombres y mujeres del FMI que discuten el potencial acuerdo; estarán conectados vía Zoom casi con exclusividad laboral durante no menos de 15 días. La intención es avanzar todo lo que se pueda hasta cerrar las pautas donde ya hay coincidencias mutuas, y dejar en claro los desajustes de criterios entre Buenos Aires y Washington; para que cuando las partes vuelvan a negociar a comienzos del 2021, se concentren en cerrar las cláusulas donde aún hay distancias considerables.