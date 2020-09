FMI podría pedir plan para unificar el dólar

Ahora bien en el mercado local se plantean cómo tomaría todo esto el FMI. Para conocer la visión externa este diario recurrió a consultar a ex funcionarios del organismo y analistas cercanos al “Peyton Place” de Washington. A nivel local se cree que el FMI podría aceptar el régimen cambiario dual pero bajo un programa que termine unificándolo. Con un esquema por ejemplo de que los exportadores e importadores vayan al financiero en forma gradual hasta operar plenamente allí en unos años.

¿Cómo lo ven en la caldera del D.C.?

Es dudoso que el Fondo acepte un desdoblamiento. Todas las discusiones en países donde ya existía han sido para desmantelar y unificar. Controles cambiarios con un horizonte y sendero de eliminación podría ser más digerible que un esquema formal de tipo de cambio dual. Lo más paradójico que es que afuera ven el nivel del tipo de cambio real adecuado y todo el gap (brecha con el blue) es incertidumbre política.

Si bien en principio el FMI no concordaría con un desdoblamiento, pero tiene un problemón con Argentina: u$s45.000 millones prácticamente hundidos en un país que no tiene posibilidades de retomar el financiamiento privado. Por eso podrían romper todos los moldes y manuales. No aspirarían a una corrección del tipo de cambio nominal oficial de entrada pero si un camino hacia un régimen donde se transparente el valor del dólar, o sea, el valor del peso. Pueden dejar controles pero no tolerarían mantener un precio tan artificial insostenible.

En los casos en que el FMI convalidó regímenes duales y/o controles cambiarios, se buscó que con el tiempo los controles se vayan levantando (hasta el nivel que se juzgue necesario o adecuado) y que la brecha entre distintos tipos de cambio se vaya cerrando. Lo importante es que hacia adelante, se vea una reducción de los problemas de la balanza de pagos, lo que llevaría a un mercado cambiario más normal. Es posible que el Fondo pida un sinceramiento del dólar oficial, porque con esta brecha habría que olvidarse del crecimiento de las exportaciones.